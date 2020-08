Viene annullata la 4h di Barcellona, terzo round per quanto riguarda l’European Le Mans Series. Il terzo atto della stagione non verrà svolto in seguito all’incremento di contagi da Coronavirus in Spagna. La 4h del 29 agosto verrà recuperata al Circuit del Paul Ricard, impianto che lo scorso luglio ha accolto l’opening round della stagione.

Il Direttore Generale della European Le Mans Series, Gérard Neveu, ha dichiarato alla stampa: “Dopo aver discusso con i team e di circuiti interessati abbiamo preso la difficile decisione di sostituire la 4 Ore di Barcellona per una gara di una durata identica a Le Castellet. È un momento complicato e incerto in cui dobbiamo reagire cercando di garantire la migliore sicurezza possibile a tutti coloro che lavorano nel paddock dell’ELMS. Il livello di rischio è abbastanza alto in Catalogna da giustificare misure restrittive sul rimpatrio. Le squadre potrebbero non essere in grado di applicare queste misure a poche settimane dalla 24 Ore di Le Mans. Questi cambiamenti non sono piacevoli per nessuno, ma ancora una volta è la situazione sanitaria a dettare queste condizioni eccezionali”.

Il boss della serie ha confermato che l’impianto di Barcellona ospiterà il prossimo anno una 4h. Ricordiamo nel frattempo che questo fine settimana si svolgerà a Spa-Francorchamps la seconda prova del 2020.

Luca Pellegrini