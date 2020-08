Dalle Ardenne di Spa, a meno di un mese dalla 4h di Le Castellet, la European Le Mans Series sbarca in Belgio per il secondo dei cinque round previsti. Sono 40 le auto iscritte alla manifestazione, come sempre suddivise in LMP2, LMP3 e GTE.

L’auto da battere nella classe regina è senza dubbio l’Oreca #32 dell’United Autosport. Will Owen, Alex Brundle e Job van Uitert approdano a Spa-Francorchamps al comando della classifica generale, pronti a difendersi dagli ipotetici attacchi che sicuramente arriveranno da parte dell’Aurus 01 #26 del G-Drive Racing, affidata alla coppia Roman Rusinov et Mikkel Jensen. Manca all’appello l’olandese De Vries, impegnato con Mercedes nella Formula E a Berlino. Cerca riscatto IDEC Sport. I francesi, campioni in carica della serie, hanno faticato nell’appuntamento di casa e tenteranno sicuramente la rivincita nella competizione di domenica con Paul Lafargue/Paul Loup Chatin/Richard Bradley.

La novità di questo evento che potrebbe entrare nella lotta per il successo è l’Oreca #38 di Jota Sport. La LMP2 di Anthony Davidson/Roberto Gonzalez/Jake Dennis, regolarmente iscritta al FIA WEC sarà della partita nella serie continentale come ‘allenamento’ per la 6h di Spa, in programma tra meno di due settimane.

Oltre all’equipaggio #32 di Owen/Brundle/van Uitert e alla #22 di Hansson/Albuquerque, United Autosport è l’auto da battere anche in LMP3. Dopo il dominio del Paul Ricard, Wayne Boyd/Tom Gamble/Robert Wheldon si preparano a confermarsi nelle Ardenne dove ci auguriamo di vedere una sfida ad armi pari con la Ligier #13 dell’Inter Europol Competition di Hippe/Moore, vice campioni dell’edizione 2019 del campionato e molto veloci in Francia.

4h di Spa, una GTE più ricca che mai

Era dal che nella classe riservata alle GTE non comparivano 12 auto. Ferrari, Porsche ed Aston Martin sono pronte a sfidarsi a Spa-Francorchamps in una 4h che vedrà al via alcuni equipaggi che si sono iscritti al fine di preparare al meglio la 6h del WEC.

Insieme all’Aston Martin, già presente al Paul Ricard, si aggiungono allo schieramento abituale della ELMS tre Ferrari che partecipano solitamente al Mondiale. Thomas Flohr/Francesco Castellacci #54 e François Perrodo/Emmanuel Collard/Harrison Newey #88 guideranno le due Ferrari supplementari di AF Corse, mentre Bonamy Grimes/Johnny Mowlem/Charles Hollings #62 difenderanno i colori del Red River Sport. Resta invariato l’equipaggio della Rossa #51 di AF Corse, in pista con Christoph Ulrich/Alexander West /Steffen Görig, lo stesso terzetto che ha iniziato il campionato in Francia.

Cambia l’equipaggio Aston Marin per questo week-end. Il britannico Ross Gunn non sarà della partita con Mathias Lauda e Paul Dalla Lana sulla #98. Accanto all’austriaco ed al canadese troviamo il brasiliano Augusto Farfus. Il pilota ufficiale BMW, vincitore delle ultime due 24h di Daytona, debutta con il team inglese nella serie continentale.

Non dimentichiamoci delle due Porsche del Proton Competition. Ricordiamo infatti che la vettura #93 di Alessio Picariello/Christian Ried/Michele Beretta ha vinto l’opening round del Paul Ricard con una 4h perfetta.

L’evento è diffuso live sul canale YouTube della serie. Alle 14.30 di sabato sono confermate le qualifiche, mentre domenica alle 11.00 è previsto il via della corsa.

Luca Pellegrini