Alessio Rovera è uno dei nostri rappresentanti nell’European Le Mans Series 2022. Il lombardo è pronto per scendere in pista all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, la prima delle due competizioni che si terranno nel ‘Bel Paese’ per la nota serie riservata alle GT ed ai prototipi.

Il pilota Ferrari si sta impegnando in una nuova sfida quest’anno a bordo dell’Oreca 07 Gibson schierata da AF Corse. Il vincitore della 24h Le Mans 2021 per quanto riguarda la GTE-AM è in scena nel FIA World Endurance Championship e nell’ELMS nella classe PRO/Am accanto a François Perrodo/Nicklas Nielsen.

Il #88 del gruppo ha rilasciato ai microfoni di LiveGP.it alla vigilia di un fine settimana tutto da vivere: “Siamo molto contenti per come stanno andando le cose, nessuno si aspettava una prestazione simile. Abbiamo poca esperienza, ma stiamo facendo tutto molto bene. Le prime due gare sono andate alla perfezione, anche il Team inizia a capire come sta andando tutto”.

Il nostro connazionale ha continuato dicendo: “Il prototipo ti regala qualche soddisfazione in più rispetto alla GTE che in compenso ti permette di saltare di più sui cordoli. Al momento non ho in programma gare con le GT3, sono concentrato sulla LMP2. Forse tornerò in America per il finale di stagione dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD”.

Non poteva mancare una considerazione sull’inedita Ferrari 296 GTB, modello che debutterà il prossimo anno in GT3. L’auto è stata portata in pista in quel di Fiorano, le prime immagini sono state diffuse nelle scorse settimane.

Alessio Rovera ha concluso il suo intervento dicendo: “La nuova GT3 è già scesa in pista, ho avuto la possibilità di provarla. L’auto è completamente nuova, promette bene. L’esperienza della 488 è oltremodo importante, dai primi test abbiamo capito che abbiamo un ottimo potenziale”.

Da Imola – Luca Pellegrini