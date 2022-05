Alessio Rovera svetta nelle qualifiche della 4h di Imola, secondo atto dell’European Le Mans Series. Il lombardo mette tutti in riga nella classe regina, mentre Aston Martin regna in GTE con Ahmad Al Harthy. Festa in LMP3 per COOL Racing, in pole-position grazie a Malthe Jakobsen.

🏁 Debut #ELMS LMP2 pole for @AFCorse! Alessio Rovera secures remarkable pole position on home soil, the first in ELMS for the team in LMP2 category. 👏🏻#4HImola @Oreca @autodromoimola pic.twitter.com/dADHhXQS3X — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) May 14, 2022

4h Imola, qualifiche LMP2: Rovera padrone della scena

Alessio Rovera ha firmato la pole per la 4h Imola 2022. Prima pole-position per il nostro connazionale nella categoria continentale, un risultato che segue di una settimana quanto fatto in quel di Spa-Francorchamps nel FIA WEC.

L’alfiere di AF Corse #88 (PRO/Am) ha battuto per 344 millesimi Mathias Beche ( TDS Racing x Vaillante #31) e lo svizzero Louis Delétraz con PREMA #9. L’elvetico, campione in carica e leader della serie, ha preceduto l’ex teammate Yifei Ye (COOL Racing #37).

Da segnalare dei problemi nella sessione per l’Oreca 07 Gibson #25 di Nielsen Racing. Rodrigo Sales/ Matt Bell/Ben Hanley partiranno dal fondo dello schieramento dopo non aver completato nessun giro cronometrato.

L’ex vincitore della 24h Le Mans per quanto riguarda la GTE-Am ha commentato ai nostri microfoni dopo la sessione: “Non mi aspettavo di andare così bene. Mi sono sentito molto competitivo sin da subito. Ho commesso un piccolo errore durante il mio giro veloce nel primo settore”.

LMP3, qualifiche 4h Imola: COOL Racing al top con Jakobsen

Qualifica perfetta per Malthe Jakobsen (COOL Racing #17). La squadra elvetica ha firmato il giro più veloce con ben quattro decimi di scarto sulla concorrenza. Sebastian Alvarez (DKR Engineering #4) e Noam Abramczyk (Inter Europol #13) inseguiranno domani la prima posizione, rispettivamente dalla seconda e dalla terza casella.

Quarto posto per United Autosports con Bailey Voisin, autore di un bellissimo finale di sessione insieme a Nicolas Maulini (COOL Racing #27), protagonista di un’uscita di pista durante la seconda sessione di prove libere.

L’autore del giro veloce ha commentato ai nostri microfoni. “Adoro questo tipo di tracciati vecchio stile. Sono contento di aver completato al meglio questo giro, è difficile capire quale sia stata la parte migliore del mio secondo tentativo”.

GTE: prima pole-position in carriera per Ahmad Al Harthy con Aston

Prima pole-position in carriera per Ahmad Al Harthy. L’arabo di Oman Racing with TF Sport conquista la prima casella con la propria Aston Martin, vettura competitiva per tutto il fine settimana. Seconda posizione per Sarah Bovy (Iron Dames #83/Ferrari), lontano 3 decimi dalla Vantage AMR #69.

🏁 It's pole position for the No. 69 Oman Racing with TF Sport! Ahmad Al Harthy grabs an impressive LMGTE pole at @autodromoimola, his first in #ELMS! 👏🏻#ELMS #4HImola @AMR_Official pic.twitter.com/NCRIvwF6Ih — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) May 14, 2022

Andrew Haryanto (Absolute Motorsport #18/Porsche) partirà dalla terza casella dello schieramento davanti a Gabriele Lancieri, alfiere di Rinaldi Racing #32 (Ferrari) al posto di Memo Gildey per questo round. Sessione da dimenticare, invece, per Michael Fassbender (Proton Competition #93), in testacoda alla ‘Tosa’.

Soddisfazione in casa Aston, gioia per Ahmad Al Harthy: “Imola mi piaceva molto, ora è ancora più bella. Da subito sono andato forte e partire davanti è importantissimo. Sono veramente contento per questo risultato”.

Appuntamento a domani alle 11.30 per la seconda competizione dell’anno dell’European Le Mans Series.

Da Imola – Luca Pellegrini

Bonora Agency