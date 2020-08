Continua il dominio di Yifei Ye in Euroformula Open. Il cinese del Criptotower Racing Team, dopo aver ceduto il trono a Dunner in gara-1, si è ripreso immediatamente il ruolo da protagonista al Paul Ricard, dominando la seconda manche dopo essere scattato dalla pole position. Sul podio a fargli compagnia il rookie Maloney e lo stesso Dunner, in un campionato che sembra già vedere la strada spianata per il giovane portacolori della Renault Sport Academy.

LA CRONACA

Dopo la pole position ottenuta nelle qualifiche del mattino, Yifei Ye scatta alla perfezione tenendo a bada Dunner e Maloney, mentre Maldonado rimane fermo in griglia venendo fortunatamente evitato dalle vetture alle sue spalle. Al termine del primo giro, Ye transita con 0″8 di vantaggio sulla concorrenza, mentre poco dopo Bardinon e Van Berlo entrano in contatto, riuscendo a ripartire senza danni. Maloney sembra essere l’unico in grado di tenere il passo del leader, con Dunner che perde ulteriore terreno anche in seguito al taglio di una chicane. Nelle retrovie, Maldonado prova a recuperare terreno, fino a quando con un tentativo azzardato nei confronti di Al-Habsi finisce per toccare la vettura dell’avversario ed entrambi finiscono in testacoda. La Direzione Gara interviene sanzionando con 5″ di penalità Van Berlo per il contatto precedente, assegnando poco dopo il medesimo provvedimento anche ai danni del pilota venezuelano.

Vistosi incalzato da Maloney, Ye forza il ritmo e riporta il pilota del team Carlin a distanza di sicurezza, mentre Cohen prova ad avvicinarsi alla quarta piazza detenuta da Estner. Alexandre Bardinon si rende protagonista di un nuovo testacoda, con Van Berlo che a due tornate dal traguardo attacca e supera Sebastian Estner per la decima piazza. La gara non subisce altri scossoni, con Yifei Ye che trionfa in carrozza precedendo Maloney e Dunner sul traguardo. Ai piedi del podio si piazza Andrea Estner, quindi Cohen, Krutten e Simmons.

YIFEI YE VOLA IN CLASSIFICA

Grazie a questo nuovo successo, il cinese del Cryptotower Racing Team consolida il suo primato in classifica, con 36 lunghezze di vantaggio su Andreas Estner e 54 su Maloney. L’Euroformula Open tornerà in pista per il terzo week-end stagionale sul circuito del Red Bull Ring, nel secondo fine settimana di Settembre.

Marco Privitera