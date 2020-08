Lukas Dunner è il vincitore della sua prima gara 2020 nell’EF Open, battendo il dominatore del primo weekend stagionale in gara-1 al Paul Ricard. Niente da fare per Yifei Ye, che guadagna comunque punti importanti, consolidandosi leader del campionato. Terzo posto per Andreas Estner, che si conferma sul podio dopo la doppia seconda posizione ottenuta a Budapest.

RITORNO VINCENTE NEL EF OPEN PER LUKAS DUNNER

Il team CryptoTower fa incetta di punti ottenendo una doppietta nella prima gara del weekend francese del Paul Ricard. Lukas Dunner registra un fantastico esordio stagionale, confermando in gara la pole position ottenuta in mattinata. Per Yifei nessuna chance di mantenere il ritmo del compagno di team in questa corsa, ma domani sarà pronto a rifarsi.

La gara ha offerto battaglie interessanti in mezzo al gruppo. Andreas Estner è riuscito a contenere Ido Cohen senza che quest’ultimo lo infastidisse troppo nelle ultime fasi di gara; quarto posto per il giovane pilota israeliano, che ha preceduto un’altra coppia di piloti giunta al traguardo ravvicinata: Niklas Knutten ha saputo resistere agli attacchi di Ayrton Simmons e portarsi a casa un sesto posto finale.

Appassionanti anche le lotte che hanno riguardato le zone ai margini della zona punti: durante tutto il corso della gara sono stati ingaggiati un quartetto di piloti formato da Rui Andrade, Glenn Van Berlo, Cameron Das e Shihab Al-Habsi; i piloti citati hanno concluso la loro gara rispettivamente dalla ottava all’undicesima piazza. Punti anche per Manuel Maldonado che, nonostante una partenza infelice, ha chiuso ottavo.

La gara non è nemmeno iniziata per uno sfortunato Zane Maloney. Il pilota originario delle Barbados non ha neppure potuto prendere il via della corsa.

Il nuovo appuntamento è fissato per domani, quando i piloti torneranno a scendere in pista per gara-2.

Samuele Fassino