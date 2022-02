Nicola Marinangeli approda nel campionato continentale di EF Open e lo farà al volante dell’auto preparata dal team Van Amersfoort Racing. Ad annunciarlo è stato nella giornata di oggi il sito ufficiale della serie.

Il nostro rappresentante è il primo italiano a presentarsi sulla griglia 2022, che andrà ad affiancare il talento rumeno Filip Ugran nella squadra di Frits Van Amersfoort. Tra le esperienze in pista del 18enne troviamo il campionato di F4 UAE (dove ha vinto alcune gare), la F4 italiana ed la F. Regional asiatica.

Nicola ha inoltre partecipato al campionato di F. Renault Eurocup nel 2019, prima del debutto in F. Regional by Alpine nel 2020, dove ha corso anche lo scorso anno con il team Arden. Tra le novità di mercato anche il giovanissimo russo Vlad Lomko, che proviene dalla F4.

LE PAROLE DI NICOLA

“Sono molto emozionato di entrare a far parte del campionato di EF Open. Sembra sia la mossa giusta dopo l’esperienza in F. Regional ed Asian F3 lo scorso anno. Non vedo l’ora di “attaccare” con il team Van Amersfoort. Ho fatto un test con loro lo scorso anno e mi ha lasciato buone impressioni. Essere in grado di lavorare con il team per tutta la stagione mi dà una sicurezza in più e non vedo l’ora di cominciare!”.

LE PAROLE DI ROB NIESSINK, DIRETTORE ESECUTIVO DI VAR

“Siamo felici di aggiungere Nicola al team. Ha migliorato se stesso e guadagnato esperienza in poco tempo. L’ambiente di EF Open è difficile e competitivo, ma crediamo che Nicola possa fare bene. E’ a suo agio quando deve imparare e riesce a comunicare bene con il team. Come sempre, siamo estremamente concentrati per dargli il massimo supporto in questa nuova sfida. Non vediamo l’ora di vederlo al volante a partire dai test invernali di Barcellona a marzo”.

Giulia Scalerandi