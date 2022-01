L’Euroformula Open si prepara alla stagione 2022 presentando le prime adesioni al nuovo campionato, dopo il successo conquistato lo scorso anno dallo statunitense Cameron Das. Tra le novità, da registrare l’ingresso del team ceco Effective Racing, oltre al ritorno in calendario della gara di Pau.

LE PRIME ISCRIZIONI

Il team Motopark scenderà ancora in pista per puntare nuovamente al titolo: il primo pilota annunciato è stato Alex Garcia, driver messicano proveniente dalla F4 spagnola. Al suo fianco ci sarà il britannico di origine statunitense Frederick Lubin, attualmente impegnato nella Formula Regional Asia.

Prenderà inoltre parte alla stagione 2022 anche l’australiano Christian Mansell, il quale aveva già corso in Euroformula Open negli ultimi tre round del 2021, ottenendo ottimi risultati. Il 17enne si unirà alla compagine giapponese CryptoTower Racing Team.

All’esordio invece ci sarà il team ceco Effective Racing: la squadra di Praga avrà come pilota Vladimir Netusil, ovvero colui che è anche il…proprietario della scuderia. La curiosa storia di Netusil deriva dal fatto che abbia iniziato a correre soltanto nel 2016, nel proprio Paese. Il ceco si è reso protagonista di ottime prestazioni in F. Renault Central Europe 2.0, salvo poi debuttare in F3 nel 2020 e ottenere il titolo 2021 nella serie Central Europe e nelle serie ceca e austriaca. Il suo coach è l’ex-pilota di Formula 2, Josef Kràl.

RITORNO A PAU

Nel 2022 l’Euroformula Open farà il proprio ritorno nel mitico circuito francese di Pau. Nella memoria di tutti è ancora scolpita l’impresa realizzata da Billy Monger, il quale riuscì ad imporsi in gara-2 sotto la pioggia.

Dopo la sua esclusione a causa della pandemia, quest’anno l’appuntamento di Pau tornerà il 7 e 8 maggio come seconda prova del campionato. La partenza sarà invece all’Estoril il 1° maggio, prima del doppio appuntamento francese di Pau e Le Castellet (21-22 Maggio). Spa-Francorchamps (18-19 Giugno) e Budapest (9-10 Luglio) precederanno quindi le vacanze estive.

Il mese di Settembre vedrà lo svolgimento di ben tre appuntamenti: si partirà da Imola nel primo week-end, per poi fare tappa al Red Bull Ring e a Monza (24-25 Settembre). Il finale sarà quindi in Ottobre a Barcellona, proprio dove si terranno i test invernali il prossimo 16 e 17 marzo.

Giulia Scalerandi