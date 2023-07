Non sono mancate le emozioni nel weekend francese di EF Open: a Le Castellet Juju Noda vince la prima manche, dopo il contatto Leon-Simonazzi, diventando la prima ragazza a conquistare una gara nella storia del campionato gestito da GT Sport. Bryce Aron, vincitore della prima gara della domenica, ha riaperto i giochi in ottima titolo, avvicinandosi a Noel Leon. Lo scozzese Cian Shields ha vinto gara-3, davanti a Leon e a Juju Noda, regalando di fatto al team Motopark il secondo successo del weekend.

Un fine settimana che sarebbe potuto essere migliore per l’unico nostro portacolori presente in pista, Francesco Simonazzi. Dopo l’incidente che lo ha costretto ad uscire di scena in gara-1, ha conquistato un buon terzo posto nella manche di mezzo e ha concluso quinto gara-3, dopo aver lottato sempre nelle prime posizioni.

JUJU NODA SCRIVE LA STORIA

Emozione incredibile vedere la pilota giapponese tagliare per prima il traguardo al termine di gara-1 al Paul Ricard. Juju Noda il talento lo ha nel sangue e lo ha dimostrato molto chiaramente. Ha sorpreso tutti il fatto di aver conquistato così presto il suo primo successo, arrivato al quarto round di una serie in cui ha esordito solo quest’anno.

Un trionfo arrivato grazie anche ad un pizzico di fortuna, poiché i due contendenti alla vittoria, Noel Leon e Francesco Simonazzi, sono usciti di scena mentre combattevano fra loro. Una vittoria che, ancora una volta, rompe gli stereotipi, dimostrando che anche le ragazze possono essere competitive.

MOTOPARK: DUE SUCCESSI SU TRE GRAZIE AD ARON E SHIELDS

Da sottolineare, in questo weekend, anche l’ottimo lavoro svolto dal team Motopark. Come già sappiamo, la scuderia tedesca ha mancato il gradino più alto del podio in gara-1, rifacendosi però nelle altre due manche disponibili grazie ai due alfieri Bryce Aron e Cian Shields.

Un’eccellente prestazione da parte del talento americano, che lo ha visto prevalere sugli avversari già dalle prime battute di gara, nonostante non partisse dalla prima fila. Una gara-2 che ha dato spettacolo per gran parte della mezz’ora disponibile, con ben sei piloti in costante battaglia per le posizioni che contano.

La terza vittoria stagionale per Aron, davanti al compagno di squadra Shields, riapre i giochi per il campionato, con il driver a stelle e strisce a soli 9 punti di distacco dal leader Leon, che scivola indietro nel finale e termina settimo la “manche di mezzo” dopo aver accusato problemi alle gomme.

Una corsa perfetta invece per Cian Shields, che non sbaglia nulla in gara-3 e riesce abilmente a levarsi di torno Juju Noda nelle prime fasi di gara e scappare. La seconda vittoria per il pilota d’oltremanica regala il secondo trionfo del weekend al proprio team, davanti a Leon e Noda.

Grazie al secondo posto ottenuto nell’ultima manche, il leader della classifica Noel Leon, riprende del margine sul diretto avversario in ottica titolo, Bryce Aron (quarto in gara-3) portandosi da +9 a +17 punti.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Noel Leon rimane in testa alla classifica con 201 punti. D’ora in poi dovrà essere perfetto se vorrà mantenere la leadership. Grazie alla vittoria di gara-2, lo statunitense Bryce Aron ha infatti riaperto i giochi, avvicinandosi al pilota messicano e salendo a quota 184 punti. Terzo il britannico Cian Shields a 20 lunghezze di distanza dal pilota a stelle e strisce. Quarto in campionato il nostro Simonazzi con 154 punti. Adesso è tempo di vacanze estive: si tornerà in pista a Settembre, più precisamente dall’8 al 10, sul tracciato di Spielberg, in Austria.

Giulia Scalerandi

