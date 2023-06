All’Hungaroring arriva il primo podio assoluto in EuroFormula Open per Juju Noda. La giovane nipponica, unica rappresentante femminile nella categoria quest’anno, ha tagliato il traguardo in terza piazza al termine di gara-2.

JUJU NODA NON SMETTE DI SORPRENDERE

Il talento non indifferente della 17enne figlia d’arte non ha tardato ad emergere nemmeno in questa avventura del tutto nuova per lei, portandola appunto a cogliere il suo primo podio nel campionato continentale durante il terzo round. La #10 di Noda Racing ha tentato in tutti i modi di portare all’errore il secondo classificato, Josh Mason, durante tutta la gara. Non è riuscita nell’intento, ma può comunque ritenersi soddisfatta di questo grande traguardo ottenuto.

Questa performance, da parte della decima ragazza iscritta alla categoria propedeutica, ha sottolineato il buon passo mostrato in gara, oltre alla determinazione di una ragazza che vuole affermarsi. Inoltre, questo primo podio assoluto le ha regalato la prima posizione fra i rookie, di cui è leader con 80 punti. In classifica generale invece si trova attualmente al sesto posto, con 67 lunghezze. Nelle altre due manches di giornata, invece, ha tagliato il traguardo rispettivamente in quinta e ultima piazza.

ALLENAMENTO E PODI ANCHE IN F2000 TROPHY

L’EuroFormula Open non rappresenta però l’unico campionato per la driver proveniente dal Sol Levante quest’anno. Juju infatti disputa anche il campionato F2000 Formula Trophy, dove ha già collezionato moltissimo fra podi e vittorie. L’ultima gioia è arrivata in quel di Vallelunga, esperienza che ha raccontato recentemente anche ai microfoni di LiveGP.

Un campionato che, senza ombra di dubbio, mette ulteriormente in luce la giovane pilota, oltre che nelle condizioni di misurarsi in pista, di allenarsi e migliorarsi, senza dimenticare i preziosi consigli di papà Hideki, ex pilota di Formula 1.

Tornando all’EF Open, il prossimo round sarà a Le Castellet a fine luglio. Sarà quello il circuito che la vedremo festeggiare sul gradino più alto del podio?

Giulia Scalerandi

