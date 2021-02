Grandi novità sono state annunciate per la stagione 2021 di EF Open: la serie da quest’anno adotterà il format con tre gare a week-end. La seconda corsa vedrà per la prima volta nella sua storia una partenza con griglia invertita.

IL NUOVO FORMAT

Al sabato ci sarà la sessione di qualifica del mattino, che sarà seguita da due gare nel pomeriggio anziché una come nella passata stagione. Come sottolineato in precedenza, la seconda manche pomeridiana avrà, per la prima volta nella storia della serie, la griglia invertita.

I primi sei classificati di gara-1 partiranno quindi a posizioni invertite in gara-2. L’ultima manche del weekend, invece, si svolgerà la domenica. La griglia di quest’ultima sarà determinata dai migliori giri veloci ottenuti in gara-2.

PUNTI EXTRA

Verrà assegnato un punto extra per il Poleman in Q1, ma anche per ogni giro veloce ottenuto nelle gare. Saranno invece due i punti extra assegnati al pilota che guadagnerà più posizioni di tutti in ciascuna manche.

Lo start della stagione EF Open vera e propria è prevista per il 25 aprile a Portimao. Il 18,19 e 20 marzo invece sarà la volta dei test invernali a Barcellona.

Giulia Scalerandi

