Il nome di Enzo Trulli è emerso con prepotenza nel corso della stagione 2021, durante la quale il giovane pescarese si è rivelato una sorpresa con i fiocchi. Prima la vittoria nella F4 degli Emirati Arabi, quindi i primi podi in Euroformula Open: grazie a questi risultati, il figlio d’arte è stato tra le rivelazioni dell’anno. Una crescita che ha spinto la nostra redazione a candidarlo tra i cinque finalisti del LiveGP Award 2021.

LA SORPRESA ENZO TRULLI, DALLA VITTORIA IN F4 UAE AL CAMPIONATO EUROFORMULA OPEN

Figlio del noto Jarno, Enzo (classe 2005) inizia la sua carriera in monoposto quest’anno, partecipando nel mese di gennaio al campionato di Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti. Il suo esordio si rivela eccezionale: con quattro vittorie e tredici podi riesce a vincere la serie all’ultima gara, battendo per un solo punto il rivale olandese Dilano Van’t Hoff.

Il trionfo gli vale una “promozione” nel campionato di Euroformula Open. Tra i più giovani a partecipare alla serie europea, riesce subito a mettersi in evidenza, ottenendo quattro podi e un giro veloce nelle ventuno gare di campionato. La stagione mostra tutta la crescita del classe 2005, capace di chiudere sul terzo gradino del podio in tre delle ultime quattro corse dell’anno.

Un’annata, a dire il vero, iniziata in salita per Trulli Jr. Nel settembre 2020, infatti, il giovane pilota abruzzese era stato vittima di uno sfortunato incidente in mountain bike, cosa che lo aveva costretto a due mesi e mezzo di stop e ad un inizio tutto in salita verso il 2021. Volete sapere di più su Enzo Trulli? Poche settimane fa è intervenuto ai nostri microfoni.

COME VOTARE

Esprimete la vostra preferenza sulla pagina Facebook di LiveGP.it e mandateci una breve e-mail per motivare la scelta all’indirizzo inpistaconpredators@livegp.it . In palio per un lettore un test in pista a bordo di una vera vettura da competizione. Trovate tutte le info in questo articolo.

Samuele Fassino