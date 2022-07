Abbiamo fatto due chiacchiere con Francesco Simonazzi, alfiere del team BVM Racing, che domenica scorsa a Budapest si è ben comportato, conquistando il primo podio assoluto in EF Open. Un’emozione fortissima, come ha raccontato lo stesso Francesco ai microfoni di LiveGP.it, considerando che era l’unico italiano presente in pista, dopo il forfait di Van Amersfoort Racing e Nicola Marinangeli.

Dopo un weekend in crescita, finalmente è arrivato il primo podio assoluto. Che emozioni hai provato a salire sul secondo gradino? Possiamo dire che l’Hungaroring sia diventata una delle tue piste preferite?

E’ stato incredibile. Finalmente vedere il risultato di tanti sacrifici e sofferenze che si realizza è stato qualcosa di indescrivibile! Assolutamente si, l’Ungheria la considero una delle mie piste preferite. E’ un tracciato molto tecnico, specialmente nel secondo settore, che è molto guidato.

Tra l’altro, una responsabilità in più, in quanto questa volta eri l’unico nostro rappresentante in pista.

Per fortuna non ho sentito troppo la pressione di essere l’unico italiano in pista. Questa cosa, però, mi ha dato la carica necessaria per attaccare per il podio.

Come valuti la tua stagione fino a qui?

Ho avuto un inizio molto difficile, dovuto ad uno sviluppo della macchina molto più complesso del previsto. Sia io che il team BVM avevamo molti meno chilometri alle nostre spalle con questa vettura rispetto alle altre squadre, le quali avevano già corso due anni precedenti con la stessa auto.

Gara dopo gara abbiamo cercato di recuperare sugli altri. In Ungheria sembra che siamo finalmente arrivati alla pari con tutti gli altri team.

Adesso meritate vacanze, prima della seconda parte della stagione: cosa ti aspetti da quello che verrà, considerando anche le due tappe italiane ad Imola e Monza davanti ai tuoi tifosi?

Vedendo com’è andata a Budapest, mi aspetto di ripetere il risultato ottenuto in gara-3. Non voglio né buttare il lavoro fatto in questi mesi, né deludere i miei tifosi.

Giulia Scalerandi

