Josh Mason, Christian Mansell e Francesco Simonazzi sono stati i protagonisti della gare domenicali di EF Open a Budapest, dove la scuderia CryptoTower ha dominato. Il primo ha colto la prima vittoria stagionale, il secondo ha trionfato davanti al nostro incredibile portacolori, che ha dato spettacolo e fatto sognare.

Corsa pazzesca, quella di gara-3 con il #84 in perfetta forma. Nonostante l’interruzione all’inizio e l’entrata della SC, Francesco fa una rimonta incredibile, fino a infastidire il leader Mansell. Int esta alla classifica generale resta Goethe con con 308 punti, dietro Mansell e Lomko (239 punti per l’australiano e 198 per il russo).

GARA-2

Partenza caotica in gara-2, con uno start non brillante da parte del poleman Ayrton Simmons, che lascia subito spazio alla coppia Christian Mansell – Josh Mason per la leadership della corsa. Il britannico che ha la meglio sul driver australiano e Simmons si accoda in terza piazza. Mansell fa segnare un giro record, mentre Simonazzi lotta con Garcia, proprio come nella prima manche di ieri.

Oliver Goethe va ad infastidire Frederick Lubin, prima di liberarsene e guadagnare una piazza. Poca azione intorno a metà corsa, mentre è nella parte finale che Netusil da spettacolo andando in testacoda in curva 7, salvo poi ripartire senza problemi.

Davanti Mansell sbaglia andando largo: ne approfittano quindi gli inseguitori Simmons e Goethe, che guadagnano terreno sul driver australiano, il quale al momento è secondo. La bagarre fra i tre si accende con l’anglo-spagnolo Simmons che tenta di attaccare il #71 di CryptoTower.

Goethe tenta l’attacco su Simmons: i due escono addirittura di pista, rientrando senza problemi, con il danese che è costretto a restare dietro. Josh Mason taglia per primo il traguardo, cogliendo il suo primo successo stagionale nella serie. Doppietta CryptoTower con l’altro driver Mansell. Simmons chiude il podio. Ottimo settimo piazzamento per l’unico rappresentante italiano in pista. Francesco Simonazzi riesce a liberarsi di Garcia chiudendo con un buonissimo risultato, che gli regala anche il secondo posto nel trofeo rookie.

GARA-3

L’ultima manche scatta con uno stallo alla partenza da parte di tre piloti: Ayrton Simmons, Josh Mason (vincitore di gara-1) e Alex Garcia restano fermi sulla propria casella, attivando quasi subito la SC per permettere di spingere le vetture in pit-lane. Conduce Mansell, seguito da Goethe e Lubin. Alla bandiera verde, uno scatenato Francesco Simonazzi segna il giro più rapido e sale quarto dopo un sorpasso su Vlad Lomko.

Goethe infastidisce Mansell, ma per il momento il danese resta dietro. Simonazzi punta a Lubin, che poco dopo si deve arrendere al nostro portacolori, il quale guadagna virtualmente il podio. Gara incredibile per il nostro Francesco, che ha dimostrato sin dall’inizio di trovarsi a suo agio sul tracciato di Budapest: il #84 si avvicina a Goethe, che intanto cerca invano di superare il leader della corsa.

Il danese attacca Mansell, ma va largo e dopo un tentativo Simonazzi riesce ad infilarsi conquistando la seconda piazza. Mancano 4 giri al termine ed il trio di testa è attaccato: chi vincerà? Simonazzi sbaglia andando largo, ma fortunatamente resta davanti a Goethe: sono gli ultimi istanti e il nostro alfiere tenta anche di infastidire il leader della corsa, che però vince regalando una doppietta al team giapponese grazie a Mason, vincitore di gara-2.

Favoloso primo podio per l’unico italiano presente in pista, che non solo si mette dietro il leader della classifica, ma vince anche fra i rookie! Dopo le vacanze estive, l’EF Open tornerà in pista a settembre con il round di Imola.

Classifiche aggiornate di gara e campionato disponibili qui.

Giulia Scalerandi

Leggi anche: EF OPEN | BUDAPEST, GARA-1: GOETHE INARRESTABILE IN UNGHERIA!