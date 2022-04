Non ha deluso la prima gara di EF Open sul tracciato dell’Estoril. Successo indiscusso per l’australiano Christian Mansell, che oggi non ha sbagliato niente, chiudendo davanti a Vlad Lomko e Oliver Goethe.

Il danese, che è arrivato in splendida forma in Portogallo, ha mostrato tutto il suo potenziale conquistando la pole. Potenziale che si è riflesso anche in gara, grazie ad una rimonta incredibile fino al terzo posto.

Da segnalare una Safety Car, che ha congelato la corsa nelle prime fasi a causa dell’uscita prematura nella ghiaia del povero Filip Ugran. Termina invece ottavo Nicola Marinangeli, al suo esordio nella serie. Alcune battaglie perse durante la corsa, però, lo hanno visto scendere in classifica. Alle sue spalle Francesco Simonazzi, che sale sul terzo gradino del podio riservato al Trofeo Rookie.

LA CRONACA

Partenza un po’ caotica con Christian Mansell che riesce ad avere la meglio e andare subito al comando. Secondo Ogaard, poi Lomko. Pasticcio per Josh Mason, che dopo essere rimasto fermo allo start del warm up lap, rimedia ancora uno volta lo stallo dalla seconda casella (sintomo di un problema meccanico) e scatta in ritardo rovinando un’ottima qualifica.

Poche curve dopo Filip Ugran esce di scena, finendo nella ghiaia. La corsa viene congelata per qualche giro dalla SC. Al restart, c’è subito una lotta per la seconda piazza fra Sebastian Ogaard e Vlad Lomko, dove il russo residente in Francia riesce ad avere la meglio sull’avversario ed a sottrargli la seconda posizione.

Poco dopo un’altra lotta, ovvero quella fra Alex Peroni, Nicolas Pino e Oliver Goethe, a cui si aggiunge anche Josh Mason, che nel frattempo ha recuperato dal fondo. Là davanti intanto Mansell, a suo di giri veloci, scappa. Nicola Marinangeli perde una posizione su Goethe, il quale attacca e si libera di Alex Peroni, conquistando la quinta piazza. Vediamo quindi Nicolas Pino andare in testacoda e ripartire dalle retrovie, mentre è in corso una battaglia che vede confrontarsi Ogaard e Lubin, a cui si aggiunge anche Goethe!

Josh Mason recupera ancora: si libera di Marinangeli e guadagna la settima piazza, mentre Ogaard supera Frederick Lubin, che ora è tallonato da un agguerrito Goethe. Quest’ultimo supera poi il pilota anglo-americano. Francesco Simonazzi, più indietro, attacca Alex Garcia, coinvolto nel testacoda iniziale di Ugran: il nostro portacolori riesce a superare il giovane messicano e salire in nona piazza. Ancora lotta fra le posizioni che contano, con Goethe che tenta l’attacco di Lubin, il quale però si difende bene e chiude la porta in faccia al danese.

Lotta tutta italiana adesso, fra Marinangeli (ottavo), che si deve difendere da Francesco Simonazzi. Ultime fasi di gara da brivido, con Goethe che si libera di Ogaard. Dopo vari attacchi e un tratto percorso appaiato all’avversario, il danese supera definitivamente Ogaard e taglia terzo il traguardo.

Vittoria con ben oltre 3 secondi di gap per Christian Mansell su Lomko, che conquista il primo gradino del podio fra i rookie. Terzo un fantastico Goethe, che ha fatto una rimonta eccellente per tutti i 21 giri disponibili. Completano il podio riservato agli esordienti Ogaard (quarto) e Simonazzi (nono), che chiude alle spalle di Nicola Marinangeli (ottavo alla bandiera a scacchi).

Appuntamento a domani con gara-2 e gara-3.

Giulia Scalerandi

