Scatterà questo week-end dal tracciato dell’Estoril l’edizione 2022 dell’Euroformula Open: nove round in calendario con il grande ritorno a Pau, due tappe in Italia (Imola e Monza) e la chiusura a Barcellona. Per quanto riguarda invece i protagonisti, saranno tredici i giovani ed agguerriti piloti al via, con due nostri portacolori: si tratta del rookie Nicola Marinangeli e di Francesco Simonazzi, quest’ultimo al via dopo il debutto nel finale dello scorso anno.

Come da alcuni anni a questa parte, saranno ancora tre le gare per ogni weekend, con le Dallara 320 equipaggiate da gomme Michelin e tre differenti tipologie di motorizzazione. L’EF Open accompagnerà per tutta la stagione il GT Open, anche se quest’ultimo avrà due round in meno rispetto alla serie a ruote scoperte organizzata da GT Sprint.

IL CALENDARIO

La partenza sarà quindi all’Estoril, con una gara al sabato e due la domenica. Seconda tappa sulle stradine di Pau: appuntamento assente da due anni a causa della pandemia, che arricchisce così nuovamente il calendario con il suo appuntamento più prestigioso. Esso sarà in programma nel week-end dell’8 maggio.

Terza tappa stagionale sempre in Francia, al Paul Ricard, in programma dal 20 al 22 maggio. Dopo un mese di stop, si tornerà in pista a giugno, sul circuito di Spa. Il calendario prosegue con una sola tappa anche per il mese di luglio, ovvero quella in programma a Budapest dall’8 al 10.

La seconda parte della stagione Euroformula Open 2022 invece scatterà da Imola il 4 settembre: prima delle due tappe nostrane. Ma non è finita qui, perché sarà un mese molto impegnativo per i piloti, visto che ci saranno altri 2 appuntamenti: dapprima al Red Bull Ring la settimana successiva al round sul circuito del Santerno, quindi si farà ritorno in Italia, in occasione del round di Monza del 23-25 maggio. L’ultima tappa, infine, chiuderà la stagione 2022 a Barcellona, il 16 ottobre.

I PROTAGONISTI

Il team Motopark, che ha incoronato il proprio pilota campione 2021 (trattasi di Cameron Das), schiererà quest’anno il rookie messicano Alex Garcia (proveniente dalla F4 spagnola), l’anglo-americano Frederick Lubin e il danese Oliver Goethe, per puntare ad impreziosire ulteriormente la sala dei trofei.

CryptoTower Racing dal canto suo non sarà da meno, poiché avrà tra le proprie fila due piloti esperti quali il britannico Josh Mason e l’australiano Christian Mansell (che avevano già preso parte alle gare finali dello scorso anno), oltre al rookie russo Vladislav Lomko. Un altro team che sarà sicuramente protagonista in ottica titolo è l’olandese Van Amersfoort, che punterà invece sul talentuoso driver Filip Ugran. Il rumeno condividerà il box con il rookie danese Sebastian Ogaard ed il nostro Nicola Marinangeli, che debutta nella serie dopo alcuni anni in F. Regional.

A fare il proprio debutto sarà anche il team Effective Racing, proveniente dalla Repubblica Ceca, con Vladimir Netusil al volante. Una sola vettura anche per il team italiano BVM Racing, affidata alle mani del nostro Francesco Simonazzi, al ritorno nella serie dopo aver preso parte a due appuntamenti lo scorso anno.

Infine, a vestire i colori del team Drivex nell’edizione 2022 di Euroformula Open saranno il cileno Nicolas Pino e l’australiano Alex Peroni, che torna a correre in monoposto dopo un breve periodo nel mondo GT e nei prototipi.

Leggi anche: EUROFORMULA OPEN | UGRAN E GOETHE PROTAGONISTI NEI TEST DI BARCELLONA

Giulia Scalerandi