Con una vettura tutta nuova e per la prima volta dotata del sistema Halo, l’Euroformula Open immagina e pregusta un’annata molto interessante. Dovrà infatti fare il proprio debutto in pista, una volta terminato questo lockdown, la Dallara 350, dotata del sistema di protezione della testa del pilota e delle ultime tecnologie, migliorando il peso minimo (545 kg) per conservare l’essenza delle gare di Formula 3.

Non solo l’auto sarà protagonista, ma ci sarà anche una griglia ricca di talenti, pronti a darsi battaglia fino al traguardo: al momento sono presenti infatti 19 auto (con nuovo telaio oppure con kit di aggiornamento per la F317). Le nuove vetture sono già state consegnate o sono in consegna alle squadre dell’EF Open, con un numero di ordini aggiuntivi ancora in cantiere.

Un buon numero di monoposto, a cui potrebbe aggiungersene ancora una, per un totale di 20: una cifra che dimostra le prospettive per un 2020 per nulla condizionato dalla crisi che stiamo vivendo.

Partiamo dalla squadra campione in carica, la tedesca Motopark, che proverà a difendere il titolo, schiererà 3 vetture, con un quarto telaio di riserva. I piloti saranno annunciati al termine della settimana.

Anche la scuderia inglese Carlin Motorsport pensa di schierare 3 auto in EF Open, inserendone eventualmente una quarta. I piloti confermati al momento sono Zane Maloney, pilota proveniente dalle Barbados, campione 2019 di F4 inglese proprio con la squadra di Trevor Carlin e l’israeliano Ido Cohen.

Due vetture vestiranno i colori del team Fortec, di cui una sarà affidata all’americano Kris Wright. Due auto anche per Double R: il team britannico ha già annunciato l’anglo-spagnolo Ayrton Simmons.

Il team Drivex ha già confermato l’olandese Glenn Van Berlo, con un altro sedile ancora disponibile. Mentre Van Amersfoort avrà fra le proprie fila i fratelli tedeschi Andreas e Sebastian Estner e il francese Alexandre Bardinon.

Sarà della partita anche un ulteriore team tedesco, che schiererà 3 auto; ci si attende l’annuncio nei prossimi giorni. Molto probabile anche l’ingresso di un altro team inglese nel prossimo futuro.

Da segnalare infine una vettura acquistata dal team Fox Racing per uno dei suoi clienti, i cui piani devono essere ancora essere rivelati.

Leggi anche: Rinviate al 2021 le Olimpiadi del Motorsport

Giulia Scalerandi