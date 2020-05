Per la prima volta nella storia dell’EF Open nel 2020 si presenterà ai nastri di partenza una squadra giapponese: il CryptoTower Racing team. La scuderia del Sol Levante, il cui capo è Kazuya Sakamoto, sarà al via con tre vetture, delle quali due affidate a Ye Yifei e Rui Andrade.

Il primo, cinese, ex pilota del vivaio Renault, è tra i piloti più talentuosi della sua nazione: campione 2016 di Formula 4 francese, ha chiuso terzo nel 2018 l’europeo di Formula Renault.

Rui Andrade, pilota proveniente dall’Angola, non è un volto nuovo nella serie continentale: infatti ha già disputato l’EuroFormula Open lo scorso anno.

Il terzo driver sarà annunciato presto.

Sakamoto è entrato a far parte del Motorsport come sponsor nel GP di Macao 2018, prima di diventare uno degli sposor principali della Super Formula. In aiuto al “salto” di quest’anno interverrà il team Motopark, scuderia campione in carica di EF Open, che fornirà i locali in Germania, oltre all’assistenza tecnica.

La scuderia dell’impreditore nipponico sarà sposnorizzata da CryptoTower, operante nel settore delle transazioni.

Kazuya Sakamoto ha dichiarato: “I nostri piloti sono stati in auto quasi costantemente per tutto l’inverno, quindi dovrebbero essere in gran forma per la stagione. Sappiamo che è una serie altamente competitiva. Daremo tutto per far bene. Abbiamo stretto una collaborazione tecnica con il team Motopark, che ci aiuterà con le sue competenze e sono sicuro che questo sarà vitale per partire bene. Vogliamo stabilire il nostro team in EF Open per formare il nostro successo in Super Formula. Miriamo a sostenere piloti di talento nel nostro progetto in Super Formula nel futuro.”

Per quanto riguarda i piloti, Ye Yifei ha detto: “Sono molto contento di essermi unito al team CryptoTower Racing Team per questa stagione, è un privilegio lavorare al fianco di un team così professionale. E’ un bel passo per la mia carriera. Spero che torneremo presto tutti in pista e che tutti stiano bene. Abbiamo avuto un grande successo nei test pre-stagionali, quindi siamo pronti a combattere in pista non appena possibile.”

Rui Andrade ha dichiarato: “Sono molto felice di correre il team CryptoTower. Credo che siano un grande team e che i risultati dello scorso anno parlino da soli. Sono cresciuto molto dopo il 2019 e non vedo l’ora di tornare in pista e mettere in pratica ciò che ho imparato.”

Giulia Scalerandi