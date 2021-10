La prima gara dell’atto finale di EF Open, in quel di Barcellona, va al turco Cem Bolukbasi, che mette così le mani sulla sua seconda vittoria annuale. Dietro di lui, Cameron Das, che vince finalmente il titolo di campione 2021, dopo tanta esperienza nella serie.

Con questo titolo, Das è quindi anche il primo pilota a stelle e strisce che vince l’EF Open, regalando il secondo campionato costruttori a Motopark, dopo il primo dello scorso anno grazie a Marino Sato.

Con questo successo dell’americano, si spengono automaticamente le speranze di Louis Foster, pilota britannico (quinto alla bandiera a scacchi), per la corsa al titolo, che si deve così accontentare del secondo posto in classifica generale.

Terzo Enzo Trulli, che mantiene la posizione per tutta la gara. Sfortunato invece un altro nostro portacolori presente in pista, ovvero Francesco Simonazzi, il quale per una piccola sbavatura, finisce fuori pista, terminando nella ghiaia la propria corsa.

LA CRONACA

Cem Bolukbasi scatta dalla pole position, per restare al comando e terminare una gara impeccabile, resistendo anche agli attacchi di Cameron Das. Alle sue spalle appunto Das, che lo tallona per tutta la corsa, senza mai indurre il turco all’errore.

Terzo invece Enzo Trulli, che fa una bella partenza restando virtualmente sul gradino più basso del podio fino alla bandiera a scacchi. Poco dopo Josh Mason supera il conterraneo Louis Foster, il quale riesce quasi subito a riprendersi la posizione sull’avversario.

Una manciata di giri dopo ecco che il povero Mason scivola in settima piazza, mentre là davanti a dettare il passo è ancora Bolukbasi, mentre Cameron Das fa registrare il giro più rapido.

Ecco che Francesco Simonazzi più indietro sbaglia, mettendo le ruote fuori pista e finendo nella ghiaia, chiudendo lì la sua gara. Poco altro succede, a parte un tentativo da parte di Das di superare il leader della gara, senza successo. Termina quindi così con Cem Bolukbasi che va a conquistare un altro sigillo e Cameron Das neo-campione, mentre Enzo Trulli porta il tricolore sul terza gradino del podio.

Qui la classifica finale; appuntamento a domani con gara-2 e gara-3.

Giulia Scalerandi