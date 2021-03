L’EF Open ha annunciato oggi che la tappa d’apertura della stagione 2021 si svolgerà in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 a Portimao, dal 30 aprile al 2 maggio. La data prefissata da GT Sport sarebbe dovuta essere una settimana prima, ma il cambiamento della data per la F1 ha fatto si che le due serie correranno insieme.

LE PAROLE DI JESUS PAREJA, CEO DI GT SPORT

“Siamo contenti ed onorati di fare parte del programma del Gran Premio portoghese di F1 con l’EuroFormula Open. Voglio ringraziare caldamente l’Autodromo Internacional do Algarve per aver reso possibile ciò, e siamo contenti di tornare in Portogallo.

Avere l’opportunità di sostenere un evento come il GP di Formula 1 è un grande riconoscimento per l’EF Open, che può mostrarsi davanti alla classe regina del nostro sport come una delle formule che stanno crescendo. Stiamo lavorando per avere un evento unico e memorabile”.

IL RESTO DEL CALENDARIO

Il secondo appuntamento della serie sarà in Francia, al Paul Ricard, il 16 maggio. Un mese dopo, dal 18 al 20 giugno, sarà la volta di Spa-Francorchamps. Due tappe a luglio, prima delle vacanze estive: la prima dal 9 all’11 a Budapest, mentre la seconda, in Italia, ad Imola, il 24 e 25.

La seconda parte della stagione, a settembre, scatterà dallo Spielberg il 12, per poi tornare in Italia, a Monza il 25 e 26. Ultima tappa a Barcellona il 24 ottobre.

PRIMA ADESIONE IN CAMPIONATO

Il team Double R Racing ha annunciato il primo pilota della griglia 2021: si tratta di Zdenek Chovanec, pilota venezuelano-ceco, che debutterà nella serie. Il driver ha partecipato nel 2020 alla F4 UAE ottenendo 2 podi ed il settimo posto finale.

Leggi anche: EF Open | La serie cambia format: tre gare e griglia invertita

Giulia Scalerandi