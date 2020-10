Nel giorno in cui René Rast porta a casa la quarta vittoria in campionato a Zolder, Kubica ottiene il suo primo podio nel DTM.

Habsburg ottiene la pole position per gara-2 battendo sul finale René Rast per soli 0.069. Alla partenza Habsburg mantiene la prima posizione seguito da Rast, con Muller salito in terza posizione dopo il sorpasso di Frijns e Scherer.

Al quinto giro Aberdein colpisce la vettura di Scherer alla curva cinque, coinvolgendo l’ignaro Frijns. Tutti e tre i piloti sono costretti al ritiro ed entra in pista la Safety Car. Non appena la gara riprende la sua valenza agonistica, Auer viene prima centrato dal debuttante Treluyer e dopo viene centrato da Eng in curva 3.

La Safety Car torna in pista e la gara riprende all’undicesimo giro con Habsburg sempre in testa. Al 13° giro Habsburg torna ai box per la sosta, mentre Rast rientra il giro successivo, seguito da Rockenfeller.

Questa mossa si è rivelata decisiva per Rast che è rientrato in pista in prima posizione seguito da Rockenfeller, Habsburg e Muller. Rockenfeller commette un errore in curva 5 e sia Habsburg che Muller ne approfittano per sorpassarlo. Al 18° giro viene sorpassato anche da Kubica in rimonta.

Al 26° giro, Muller guadagna la seconda posizione, dopo un sorpasso su Habsburg. Due giri dopo Robert Kubica sorpassa l’autore della pole e si porta in terza posizione. Rast vince la gara con dodici secondi di vantaggio su Muller, che limita i danni nella classifica piloti, dopo aver perso con la gara di ieri la leadership della classifica.

Chiara Zaffarano