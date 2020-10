René Rast vince per la terza volta consecutiva sul circuito di Zolder, dopo le due vittorie conquistate nello scorso weekend. Con questa successo, il pilota Audi Sport balza in testa nella classifica piloti del DTM, dopo che Muller ha concluso al sesto posto.

La cronaca. Come nelle due gare precedenti, Rast ottiene la pole position in qualifica, precedendo Habsburg e Frjins. Alla partenza, il tedesco riesce a mantenere la sua posizione e a prendere vantaggio nei confronti degli avversari.

Intanto, nelle retrovie Newey sorpassa Muller toccandolo, con l’alfiere della Audi retrocesso in 14° posizione. Viene quindi mandata in pista la safety car per togliere i detriti. La gara riparte al terzo giro con Rast che subito guadagna nuovamente terreno sugli avversari.

Habsburg scavalca Frijns durante il quinto giro e poco dopo i due piloti rientrano insieme al box durante l’11° giro.

Rast si ferma un giro dopo e ritorna in pista con due secondi di vantaggio su Frijns, il quale ha recuperato la sua posizione su Habsburg.

Frijns cerca di recuperare il distacco che lo separa Rast, ma durante il 20° giro commette due errori alle curva 2 e 4, con Rast che ne approfitta per aumentare il proprio vantaggio.

Rast va quindi a vincere la gara davanti a Frijns e Habsburg. Muller riesce a recuperare dopo il rientro della Safety Car e termina la gara in sesta posizione. Robert Kubica si è dovuto ritirare a metà gara per problemi sulla sua vettura.

Il pilota svizzero è ora secondo in classifica piloti a dieci lunghezze da Rast e con un vantaggio di cinque punti su Frijns. Domani il via di gara-2 è previsto per le ore 13:30.

Chiara Zaffarano