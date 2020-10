Rast vince gara-2 del primo appuntamento sul circuito di Zolder del campionato DTM. Il campione in carica quindi si conferma dopo la vittoria ottenuta nella giornata di ieri e, con la vittoria in gara-2, si avvicina ancora a Muller in campionato.

Timo Glock ha conquistato la sua prima pole di questa stagione con la BMW, sfruttando le condizioni di umido della pista. Alla partenza, Rast è partito in terza posizione e ha superato Glock e Van der Linde alla fine del primo giro.

Glock viene subito insidiato da Habsburg e i due vanno al contatto, finendo entrambi nella ghiaia. Rockenfeller supera Van der Linde e si porta in seconda posizione. Dietro Frijns supera Muller e, prima del termine del terzo giro, supera Van Der Linde per il terzo posto.

Durante l’undicesimo giro Frijns torna ai box per la sua sosta e, uscendo dai box, urta le barriere causando il suo ritiro e l’ingresso della Safety Car. Rast e Rockenfeller subito rientrano per fare la loro sosta durante il dodicesimo giro, mantenendo le loro posizioni.

Muller, autore di una gara incolore, viene superato da Wittmann e retrocesso in nona posizione. Rast taglia il traguardo in prima posizione davanti a Rockenfeller e Auer, che ottiene il primo podio di questa stagione.

Notevole la gara di Glock che, dopo essere finito nella ghiaia, è riuscito a tornare in posta e terminare in quarta posizione. Robert Kubica ha terminato la gara in dodicesima posizione.

Nella classifica piloti troviamo al comando Muller con 259 punti e con dieci punti di vantaggio su Rast. In terza posizione troviamo Frijns.

Chiara Zaffarano