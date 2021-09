Il neozelandese Liam Lawson vince race-1 del DTM a Spielberg. Il pilota di AF Corse si impone per la seconda volta in carriera nella categoria tedesca e regala alla Ferrari il terzo sigillo del 2021. Secondo posto per Maximilian Götz davanti a Philip Ellis che nel finale ha dovuto battagliare con Alexander Albon e Kelvin van der Linde.

Spielberg race-1: Lawson resiste a Götz e vince

La nona prova del 2021 si è aperta con l’ottimo spunto di Liam Lawson, bravo a gestire la prima posizione da un possibile attacco da parte della Mercedes #4 del tedesco Maximilian Götz (HRT). La Rossa di AF Corse e l’AMG hanno allungato sulla concorrenza capitanata dall’indiano Arjun Maini (GetSpeed Performance/Mercedes #2).

Le vetture tedesche hanno anticipato la sosta ai box per provare a beffare la 488 GT3 di AF Corse, una missione non riuscita. Lawson ha mantenuto il comando su Götz che nella seconda metà della prova ha gestito l’ampio gap sull’elvetico Philip Ellis (HTP Winward Motorsport #57) che dopo la sosta è riuscito a beffare Maini.

Le emozioni sono continuate fino al traguardo con Götz che ha cercato in tutti i modi di chiudere il gap sul protagonista della FIA F2 che ha vinto per un solo secondo sul #4 del gruppo. Terzo posto finale per Ellis che nell’ultimo passaggio ha dovuto battagliare nel secondo settore della pista con il thailandese Alexander Albon. L’ex pilota di F1, attualmente impegnato con AF Corse, ha provato a raggiungere l’ultimo gradino del podio, una missione non riuscita.

Quinto posto per il sudafricano Kelvin van der Linde, leader del campionato alla vigilia del round in Stiria. Il portacolori di Abt (Audi) si conferma il padrone della serie dopo una qualifica non perfetta questa mattina.

Appuntamento a domani alle 13.30 per la race-2 dal Spielberg

Luca Pellegrini