Scatta da Spielberg la seconda metà del DTM che due settimane fa ha regalato emozioni al Nürburgring. Il tracciato tedesco ha visto delle vetture extra in griglia ed ha incoronato per la prima volta nella serie il thailandese Alexander Albon che di fatto si è rilanciato per il titolo.

Il DTM riparte dal Red Bull Ring, tracciato che negli ultimi due anni non ha accolto la categoria. Mancano ancora quattro competizioni al termine del 2021 per un totale di otto prove tra l’Austria, l’Olanda e la Germania.

K. van der Linde contro tutti

Audi e Kelvin van der Linde sono nell’occhio del ciclone. Il sudafricano, al debutto nella serie con la vettura #3 del team Abt, ha vinto nell’ultimo round una nuova prova, la terza in questo 2021. Il secondo classificato della 24h di Spa dello scorso 1 agosto si presenta in Stiria con 33 punti di vantaggio su Maximilian Götz #4 (HRT/Mercedes) e 35 su Marco Wittmann #11 (Walkenhorst Motorsport/BMW).

La lotta per il titolo non è conclusa ed attenzione da qui a fine anno anche ad Albon. L’ex pilota Red Bull, attuale pilota Ferrari con AF Corse, ha 47 punti di margine da K. van der Linde, un gap che può essere recuperato da qui all’epilogo del Norisring. Appare più in crisi il neozelandese Liam Lawson che nel quarto round non ha segnato due pesanti 0 in classifica.

Tanti outsider a Spielberg

La pista austriaca potrebbe favorire molti. Attenzione alle Mercedes dell’elvetico Philip Ellis #57 (HTP Winward Motorsport) ed al monegasco Vincent Abril #5, portacolori di HRT che per un motivo o per l’altro non è ancora riuscito ad imporsi.

Cerca un riscatto il tedesco Timo Glock con la prima delle M6 di ROWE Racing, mentre appare in difficoltà il sudafricano Sheldon van der Linde #31 (ROWE Racing), fratello di Kelvin che nelle prime gare si era mostrato molto competitivo.

Mike Rockenfeller #9 (Abt Sportsline/Audi) è tornato a podio nel DTM, una missione che non riesce allo svizzero Nico Müller #51 (Team Rosberg). Il grande favorito della vigilia del campionato fatica a tenere il ritmo dei diretti rivali e con solo 46 punti raccolti è praticamente sicuro di non poter puntare al titolo 2021.

Evidenziamo la presenta a Zeltweg di una terza Lamborghini per T3 Motorsport con il tedesco Maximilian Paul, 21enne tedesco che corre abitualmente nell’ADAC GT Masters. Confermati, invece, Esteban Muth ed Esmee Hawkey sulle altre due Huracan GT3.

Luca Pellegrini