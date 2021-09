Gli organizzatori del DTM ha rilasciato nella giornata di oggi una bozza del calendario 2022 in cui Monza è momentaneamente esclusa. La pista brianzola è stata sede della prima gara della stagione 2021 per il campionato tedesco marche, mentre per la prossima parrebbe essere, almeno per il momento, assente.

Sorprese in vista: arrivano Portimao e Spa

Monza ha ospitato per la prima volta un evento ufficiale DTM in questa stagione; un round che aveva riscosso pareri favorevoli da parte degli addetti ai lavori, nonostante la mancanza di pubblico sulle tribune. Al momento, però, non c’è la conferma per il 2022. In ogni caso, non tutto è perduto; per il circuito italiano, infatti, ci sono ancora possibilità di entrare nel calendario, grazie ai due slot rimasti liberi nella parte iniziale di stagione.

Al momento, per il 2022, sono previsti nove round in sei paesi diversi con la partenza in Portogallo sul circuito di Portimao e l’evento finale che tornerà ad essere ospitato dall’Hockenheimring, momentaneamente sostituito nel ruolo di closer dal Norisring in questo strano 2021.

L’altra sorpresa di questo calendario 2022 è lo spostamento della gara belga dal circuito di Zolder a quello di Spa. Il circuito delle Ardenne aveva inaugurato il 2020, per poi essere escluso dal calendario 2021.

Non resta a questo punto che aspettare e vedere se Monza rientrerà in uno degli ultimi due posti liberi o se sarà la grande esclusa del calendario 2022. Se così fosse sarebbe veramente un peccato, poichè la pista lombarda ha fornito nel weekend di gara disputato uno spettacolo veramente unico e inimitabile.

Per quanto riguarda la stagione in corso, le GT3 del DTM scenderanno di nuovo in pista a Spielberg questo weekend per dare il via alla seconda parte di un campionato accesso per la lotta al titolo piloti.

Chiara Zaffarano