Dominio totale da parte di Kelvin van der Linde nel sabato di Hockenheim del DTM. Il pilota sudafricano si è infatti preso la scena, vincendo Gara 1 dopo aver conquistato anche la pole position in mattinata. Vittoria importantissima per la classifica, che ora lo vede al primo posto insieme a Liam Lawson.

GARA PERFETTA DI VAN DER LINDE

Gara perfetta da parte del vincitore, che ha mantenuto il comando in partenza, fino all’ingresso della safety car. La vettura di sicurezza è intervenuta in seguito ad una manovra discutibile di Arjun Maini, che ha tentato una staccata ritardata al tornantino. L’indiano è stato poi costretto al ritiro ed oltre a danneggiare la sua corsa, ha rovinato anche quella di Lucas Auer, secondo fino a quel momento e ritiratosi dopo 4 giri.

Anche alla ripartenza, van der Linde ha mantenuto saldamente il comando fino al momento del pit stop al settimo passaggio. Il pilota del Team ABT Sportsline si è fatto poi strada tra i piloti che ancora dovevano effettuare la sosta, guadagnando margine sui diretti avversari, primo tra tutti Liam Lawson.

Giornata non felicissima per il neozelandese, quarto al traguardo dopo esser stato superato da Mike Rockenfeller proprio nelle battute finali, soffiandogli il podio. Secondo invece Alex Albon, che scattava soltanto dalla nona casella ed è riuscito a risalire la classifica abilmente.

A chiudere la top 5 Maximilian Götz, davanti ad Esteban Muth e Daniel Juncadella. Ottavo Philip Ellis, seguito da Vincent Abril e Timo Glock a completare da top 10.

Da segnalare anche la presenza di Lucas Di Grassi, in forza al Team ABT Sportsline. Il brasiliano ha terminato al quindicesimo posto Gara 1, ed oltre ad essere presente domani per Gara 2 correrà anche l’ultimo appuntamento stagionale al Norisring in programma la prossima settimana.

Giornata da dimenticare invece per Marco Wittmann, altro pretendente al titolo, ma costretto al ritiro dopo una serie di contatti. Domani di nuovo in pista per la giornata conclusiva del DTM ad Hockenheim.

CLASSIFICA GARA 1

