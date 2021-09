Giornata importante per Lucas Auer, che vince Gara-2 del DTM ad Assen, centrando il suo primo successo stagionale nella serie. Una corsa solida per il pilota austriaco, che ha condotto fin dall’inizio dopo aver siglato anche la pole position in mattinata. Alle sue spalle il leader della classifica piloti Liam Lawson, che guadagna altri punti importanti.

LAWSON ALLUNGA, VAN DER LINDE QUARTO

Ancora un podio quindi per Lawson, scattato dalla seconda fila affiancato dal suo compagno di squadra Alex Albon e seguito da Kelvin van der Linde. Strategie differenti per i due pretendenti al titolo, con il neozelandese fermatosi già al sesto giro, mentre il sudafricano ha aspettato fino al ventesimo passaggio per effettuare la sosta obbligatoria.

Alla fine si è rivelata giusta la scelta di Lawson, che è riuscito a guadagnare la seconda posizione virtuale su Marco Wittmann proprio anticipando il pit stop. Il vincitore di Gara-1, infatti, si è fermato un giro più tardi, ma pur mantenendo inizialmente la posizione, è stato successivamente superato dall’avversario grazie ad una miglior temperatura delle coperture.

Terzo gradino del podio dunque per Wittmann, seguito proprio da van der Linde e da Albon. Peccato per il futuro pilota Williams, che non è riuscito a liberarsi di Wittmann, dovendo così rinunciare alla possibilità di andare sul podio.

Sesto posto per Maximilian Götz, davanti a Mirko Bortolotti, che dopo il podio di ieri conquista un altro piazzamento in zona punti. Ottavo Nico Müller, seguito da Vincent Abril ed Esteban Muth, a completare la top ten.

A differenza di Gara-1, la corsa domenicale non ha riservato particolari colpi di scena, fatta eccezione per il ritiro di Daniel Juncadella a pochi minuti dalla fine. Lo spagnolo era in lotta per il podio quando la sua Mercedes ha accusato un problema tecnico.

Archiviato anche l’appuntamento di Assen, il DTM tornerà in pista tra due settimane a Hockenheim, prima del gran finale del Norisring in programma la settimana successiva.

DTM ASSEN CLASSIFICA GARA-2

CLASSIFICA PILOTI DTM 2021

Carlo Luciani