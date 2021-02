Dopo l‘annuncio dell’impegno nel DTM 2021 con il thailandese Alexander Albon ed il neozelandese Liam Lawson, Red Bull ha reso noto il marchio con cui gareggerà nella serie tedesca. La casa austriaca ha, infatti, confermato l’ingresso con due Ferrari 488 GT3, preparate da AF Corse.

La squadra di riferimento della compagnie di Maranello nel FIA World Endurance Championship e non solo debutta nel DTM che, lo ricordiamo, dal 2021 ammetterà sulla griglia di partenza solo auto GT3. Red Bull ha reso noto la presenza del neozelandese Nick Cassidy, pilota scelto per rimpiazzare Albon nei week-end concomitanti con la massima formula. Non dimentichiamo che quest’ultimo resta il terzo alfiere di Red Bull dopo aver gareggiato accanto all’olandese Max Verstappen nel 2020.

Anche Cassidy, così come gli altri due compagni di avventura, non ha mai gareggiato nel DTM, ma è senza dubbio il più esperto tra le ruote coperte. Ricordiamo infatti la partecipazione del neozelandese nel SuperGT e nell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli con la Ferrai di HubAuto Racing.

C’è grande soddisfazione da parte di Gerhard Berger, boss del DTM. L’austriaco ha affermato: “Sia la Red Bull che la Ferrari sono i principali attori globali che rappresentano nel mondo il motorsport e non solo. Siamo molto lieti di unire questi due marchi di punta in un progetto unico nel DTM. La collaborazione senza precedenti dei tre piloti di alta classe è particolarmente promettente. L’ex protagonista di F1 Alex Albon, il professionista GT Nick Cassidy ed il giovane talento Liam Lawson in una squadra rappresentano un mix perfetto”.

Anche Amato Ferrari, team principal di AF Corse, ha voluto esprimere il proprio parere: “Questa sfida è iniziata grazie a Gerhard Berger. In poco tempo abbiamo raggiunto l’accordo per lavorare con la Red Bull con grande entusiasmo. Abbiamo una sola ambizione: la vittoria. Considerando i marchi coinvolti, ci sono tutti i requisiti per aspirare al successo”.

#BREAKING Red Bull ANNOUNCEMENT – Red Bull will return to DTM this season, partnering with Italian team AF Corse and two Ferrari 488 GT3 Evo 2020s. Behind the wheel will be young standouts Liam Lawson, Alex Albon and Nick Cassidy. #DTM #RedBull #WeLoveDTM pic.twitter.com/AL4zHdz00T — DTM (@DTM) February 2, 2021

Luca Pellegrini