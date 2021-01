Alexander Albon e Liam Lawson gareggeranno nel DTM 2021 grazie a Red Bull. L’ex alfiere della casa austriaca nel Mondiale di F1 ed il giovane pilota del vivaio che ha partecipato al campionato FIA F3 nel 2020, si preparano per una nuova sfida nella famosa serie tedesca.

Alexander Albon parteciperà nella categoria in alcuni eventi selezionati e quando sarà libero dagli impegni della F1, in cui ricordiamo è ancora pilota di riserva Red Bull. La categoria teutonica vedrà anche l’esordio del neozelandese Liam Lawson, pronto ad una nuova sfida dopo gli ottimi risultati ottenuti da Rookie in FIA F3.

Non conosciamo però al momento il marchio con cui Albon e Lawson gareggeranno. Ricordiamo che dal 2021 il DTM vedrà al via le vetture GT3, dopo l’abolizione del regolamento in vigore fino al 2020.

Red Bull: la soddisfazione di Marko e Berger

Helmut Marko ha affermato in merito: “Il DTM con le GT3 è una piattaforma interessante ed una vera sfida per piloti da corsa di successo come Alex Albon e per un nostro Red Bull Junior come Liam Lawson”.

Spende parole di elogio anche il boss del DTM, l’ex pilota di F1 Gerhard Berger: “Piloti di Formula 1 come Alex Albon, stelle del DTM come il tre volte campione René Rast, professionisti della scena GT e giovani talenti come Liam Lawson rappresentano un mix di piloti di primo piano che sogno per la stagione DTM 2021”.

Il numero uno della serie tedesca ha chiuso il suo intervento con un commento sul pilota anglo-thailandese che ha completato al settimo posto il Mondiale di F1 2020: “Alex Albon è un pilota giovane e ambizioso, ed è una risorsa eccellente per il DTM. Rafforzerà ulteriormente l’importanza internazionale del nostro campionato. Il mio obiettivo principale sono 20 veicoli con almeno cinque marchi, piloti forti e una lotta per il campionato fino a all’ultima gara. La conferma di Albon è un passo importante verso questo obiettivo”.

Luca Pellegrini

