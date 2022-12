Dopo due stagioni disputate in F4 Italia, era lecito attendersi che Maya Weug potesse salire di categoria nel 2023 e oggi si è avuta la conferma. L’ufficialità è arrivata tramite un post social della squadra finlandese KIC Motorsport, con la quale la portacolori della Ferrari Driver Academy sarà in pista: “KIC Motorsport è entusiasta di annunciare che la driver FDA Maya Weug sarà con noi nella stagione 2023 di F. Regional “

Da sottolineare, come riportato anche sui social della stessa pilota spagnola-belga-olandese, che Maya aveva già effettuato dei test invernali con il team finnico. Ricordiamo che Weug è stata la prima donna ad entrare in FDA, dopo aver conquistato la prima edizione di FIA Girls On Track – Rising Stars nel 2021, anno del suo esordio in monoposto.

Classe 2004, Maya Weug ha debuttato in F4 Italia con il team Iron Lynx senza riuscire a conquistare punti. Nello stesso anno è apparsa anche in alcuni di round di ADAC F4. Stessa categoria e stesso team anche nel 2022, con un evidente miglioramento contrassegnato da 9 piazzamenti in Top 10, 36 punti totali ed un 14° posto finale.

SFIDA IMPEGNATIVA E INTERESSANTE

Si tratterà di una sfida stimolante da entrambi i lati. Da una parte, Maya affronterà la sua nuova avventura a bordo di una vettura più potente rispetto a quella cui era solitamente abituata, imparando a districarsi in una serie di alto livello e molto competitiva.

Dall’altro lato, invece, il team KIC Motorsport, accompagnerà il neo-acquisto nella stagione di debutto nella nuova serie, dandole anche il tempo di adattarsi ed imparare. Ma non solo, perché la squadra dovrà anche lavorare bene e migliorare ulteriormente in ottica campionato visto l’undicesimo posto (con zero punti) ottenuto nella classifica generale 2022, con i propri alfieri Sergio Ramos, Seb Ogaard, Patrick Pasma e Piotr Wisnicki.

LE DICHIARAZIONI

“Sono molto contenta di unirmi a KIC Motorsport nel 2023 nel campionato di Formula Regional by Alpine. Abbiamo avuto dei buoni test invernali e non vedo l’ora che questa nuova stagione cominci” ha dichiarato Maya Weug. Petri Lappainen, Team Principal di KIC Motorsport: “Maya ha svolto un buon lavoro nei test e ci aspettiamo che continui nella stessa direzione durante la stagione”.

Giulia Scalerandi

Leggi anche: DONNE E MOTORI | JAMIE CHADWICK IN INDY NXT CON ANDRETTI