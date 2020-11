Kaka’ Magno torna in pista in Brasile nel suo secondo campionato di karting del 2020. La pilota di Curitiba gareggerà infatti nel 55° campionato brasiliano di kart ‘Pro Honda’.

Dopo che il campionato G1 Series a cui doveva prendere parte in Europa è stato rinviato, la pilota brasiliana ha gareggiato nella serie virtuale. Ha in questo modo avuto anche l’opportunità di competere con il pilota di F1 Romain Grosjean in una delle tappe virtuali della G1 Series.

“È stato un periodo molto difficile il 2020. Avevo firmato un contratto in Italia che poi è stato annullato per via della pandemia. Abbiamo dovuto adeguarci e rispettare gli impegni con i miei sponsor qui in Brasile. E oltre ad aver preso il COVID19 per ben due volte, posso dire che è stato comunque un anno di crescita e apprendimento. Sono molto felice e onorata di gareggiare per la seconda volta nel campionato brasiliano con il team Mingo Racing e poter rappresentare la mia città Curitiba. Sono davvero emozionata per questa avventura, la mia categoria ha una griglia completa e sarà di certo divertente.

Oltre alla felicità, Kaka’ Magno è orgogliosa del fatto che ci saranno importanti premi per le ragazze che gareggeranno nel 55° Campionato Brasiliano Di Kart – PRO Honda. Un’iniziativa senza precedenti, volto ad avere il maggior numero di ragazze iscritte nella storia del campionato brasiliano.

Il tutto nell’auspicio che i premi istituiti possano colorare di rosa il 55° Campionato Brasiliano di Kart – PRO Honda.

Anna Mangione