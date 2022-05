Questa nuova puntata di “Donne e motori” vede ancora tante donne trionfare e gioire su vari tracciati, in giro per l’Europa e non solo. Prima fra tutte l’ormai inarrestabile Jamie Chadwick, che colpisce ancora in W Series, andando a segno anche a Barcellona!

Trionfo anche in GT Open a Le Castellet per l’equipaggio Christodoulou/Juffali. Successi pazzeschi in TCR Germany per Jessica Backmann, che conquista entrambe le manche a Spielberg (con un pizzico di fortuna in gara-2).

LA W SERIES TORNA IN SPAGNA: CHADWICK VINCE ANCORA

Appuntamento spagnolo per la W Series, che torna in pista a Barcellona. Dopo la pole, Chadwick centra un’altra vittoria, la terza consecutiva di questa stagione. Lo fa senza avere vita facile, poiché Abbi Pulling tenta di ostacolarle il cammino verso la bandiera a scacchi. La driver di Jenner Racing ha la meglio e guida un terzetto tutto “british” al traguardo, con il secondo posto di Pulling davanti ad Alice Powell.

CHRISTODOULOU/JUFFALI CONQUISTANO GARA-2 IN GT OPEN A LE CASTELLET

In scena al Paul Ricard, invece, il GT Open con l’equipaggio #18 del team Theeba Motorsport formato da Adam Christodoulou/Reema Juffali. La coppia con l’inglese e la saudita chiude quinta di classe (PRO/AM). Mentre Christodoulou era al comando (scattato dalla pole position), la SC è entrata in pista. Dopo la sospensione della gara a causa di olio in pista e il re-start, l’equipaggio è terminato settimo assoluto e quinto Pro/Am.

La seconda manche vede la coppia terminare terza assoluta e prima fra i Pro/Am. Una gara-2 cominciata con Juffali al volante, per poi lasciare la Mercedes #18 nelle mani di Christodoulou. Il pilota Mercedes ha recuperato il gruppo tagliando il traguardo in terza piazza assoluta e cogliendo il terzo centro stagionale di classe.

A Le Castellet presente anche il TCR Europe con Michelle Halder, che nella prima manche transita sul traguardo in quindicesima piazza. Stessa posizione per la bionda #53 al termine di gara-2.

WEEKEND PERFETTO PER BACKMANN IN TCR GERMANY

Il TCR Germany torna sul tracciato del Red Bull Ring, con un altro successo impeccabile per Jessica Backmann, che domina gara-1 dalla partenza al traguardo! Secondo successo stagionale per la 24enne svedese, che trionfa nonostante 5″ di penalità per partenza anticipata.

Il terzo appuntamento della serie teutonica vede un successo pazzesco da parte della driver della Hyundai con un gap di ben 7 secondi totali al traguardo su Szymon Ladniak e Martin Andersen (secondo e terzo alla bandiera a scacchi).

La seconda manche è ancora nel segno di Jessica, che conquista il Red Bull Ring. Robin Jahr e Martin Andersen completano il podio. Il team Roja Motorsport festeggia doppiamente con il compagno di squadra Jahr che chiude secondo.

Una gara-2 che ha visto per lungo tempo la driver Hyundai terza, quindi un contatto fra Andersen e Landniak le ha permesso di salire al comando e vincere ancora.

Presente in pista anche il DTM, al Lausitzring. Con il successo in gara-1 per Sheldon Van Der Linde, la rappresentante rosa Esmee Hawkey chiude 18^. Al via sullo stesso tracciato anche il DTM Trophy, con Sophie Hofmann che chiude quindicesima la prima manche. Diciannovesima la Hawkey in gara-2, mentre Hofmann non va oltre l’undecima piazza in gara-2 nel DTM Trophy.

Giulia Scalerandi