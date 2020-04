Al tempo del Covid-19 tutto il mondo del motorsport è lontano dalle competizioni ma non dalla propria passione. Abbiamo intervistato Adrienn Vogel, pilota e conduttrice TV ungherese. La 37enne, Best Hungarian Women Driver 2017, l’8 marzo scorso ha annunciato il suo impegno nel FIA European Rally Championship affiancata da Ivett Notheisz.

Adienn Vogel: intervista alla rallysta e conduttrice TV ungherese

Qual è la situazione in Ungheria per il Codiv?

Adrienn Vogel: “La situazione pandemica è la stessa in Ungheria come ovunque nel mondo. Le persone cercano di rimanere a casa e di provare a lavorare da casa. Non c’è nessun blocco qui, ma non è consigliabile andare ovunque tranne supermercati, negozi di alimentari, ecc.”

Sei in contatto con la squadra? Qual è l’umore?

Adrienn Vogel: “Sì, siamo in contatto con il team, non abbiamo smesso di lavorare. Lavoro da casa e organizzo attività in background. L’umore è abbastanza ok, ma tutti i membri del team stanno aspettando il primo raduno, anche se non abbiamo idea di quando accadrà.”

Quando penserai che la stagione possa riprendere?

Adrienn Vogel: “Ottima domanda. Non lo so. Spero di poter essere sulla linea di partenza del Rally di Polonia, che sarà il 23 giugno.”

In quali competizioni dovresti impegnarti nel 2020?

Adrienn Vogel: “Ho 4 rally su FIA Erc. Polonia, Italia, Repubblica Ceca, Ungheria oltre al campionato di rally ungherese.”

Dopo così tanti anni in pista, cosa ti ha ancora emozionato molto?

Adrienn Vogel: “Mi piace la sfida che significa raduno. È uno sport di improvvisazione. Posso sempre imparare molto. Ci sono molte fasi diverse, condizioni diverse che cambiano sempre. Questo è buono per i piloti e buono per i fan.”

Gli italiani cucinano molto in questo periodo di quarantena. Qual è il tuo passatempo preferito in questi giorni?

Adrienn Vogel: “Mi piace anche cucinare e lo faccio ogni giorno. Sono una grande fan del cibo italiano perché i vostri piatti sono deliziosi e sani, quindi posso dire che la cucina italiana è una delle mie preferite. Mi piacerebbe imparare da qualcuno che cucina cibi italiani, così potete inviarmi buone ricette.”

Hai una palestra a casa per tenerti in forma?

Adrienn Vogel: “Vivo vicino alla natura, corro 3 giorni alla settimana e faccio qualche esercizio di allenamento a casa. Devo essere in forma fino a quando la vita torna come prima.”

Come è nata la passione per il motorsport?

Adrienn Vogel: “Ho visitato molti raduni in Ungheria quando ero giovane. La velocità, l’atmosfera e ovviamente le macchine mi hanno catturato e da allora nulla mi può fermare.”

Cosa ti senti dire in questi tempi complicati per il mondo intero?

Adrienn Vogel: “Andrà tutto bene, concentriamoci sul futuro e apprezziamo tutte le piccole cose della vita.”

Fabrizio Crescenzi