La Dakar 2023 Moto ha chiuso lo Stage 13 con l’inaspettata vittoria di Kevin Benavides, al primo successo di tappa in questa edizione. L’argentino, al 6° successo nel rally raid più famoso del Mondo, si vede solo 12″ dietro al compagno di squadra Toby Price (oggi 5° a 2’28”, ndr) nella classifica generale prima dell’ultima tappa di domani. Rimane 3° Skyler Howes (1’31”), il terzo che si giocherà tutto domani.

QUESTIONE DI FAMIGLIA

Quella di oggi è stata una giornata quantomeno concitata per i vertici di KTM ed i propri piloti alla Dakar 2023 Moto. Dopo la buona partenza, al kilometro 55 è caduto Matthias Walkner (terza punta di KTM, ndr): l’austriaco era più che dolorante, così il compagno Kevin Benavides si è fermato a soccorrerlo. Il tutto ha fatto perdere molto tempo all’argentino, transitato al secondo WayPoint in 61^ posizione con 24’15” di ritardo nei confronti dei più veloci. Una volta arrivato al traguardo, gli organizzatori hanno tolto 23’10” dal tempo di Benavides, che è apparso così come vincitore dello Stage 13 tra Shaybah e Al-Hofuf.

Sul podio di tappa finiscono anche le due Husqvarna di Michael Docherty (27″) e Luciano Benavides (57″). Il rookie sudafricano continua a sorprendere per la sua innata velocità nella categoria Rally2, mentre il fratello di Kevin è stato sanzionato di un minuto per aver oltrepassato i limiti di velocità, perdendo così quella che sarebbe stata la quarta vittoria di carriera. La Honda di Adrien Van Beveren (2’05”) precede l’altra KTM di Toby Price (2’28”) che nella giornata di domani si giocherà la vittoria della Dakar 2023 Moto con il compagno di squadra ed il pilota Husqvarna Skyler Howes. L’americano ha chiuso lo Stage 13 al 7° posto (3’31”) dietro al francese Romain Dumontier (2’32”). Quindi saranno Price, Benavides e Howes a giocarsi la Dakar 2023 Moto domani: l’australiano ha 12″ di vantaggio sull’argentino, mentre Howes si trova a 1’31” dalla vetta.

BENE HERO E HONDA, KLEIN NON È PARTITO

Poco dopo la partenza dello Stage 13 è arrivata una brutta notizia. Mason Klein, campione del Mondo Rally2 in carica e vincitore dello Stage 2 in questa Dakar 2023 Moto, non ha preso il via alla tappa. L’americano ha riportato dei dolori che risalivano alle cadute dello Stage 9. Al bivacco gli organizzatori hanno sottoposto il 21enne a dei raggi, che non hanno trovato nulla di anomalo. Klein ha comunque deciso di non prendere parte allo Stage 13 a causa del troppo dolore.

Pablo Quintanilla chiude lo Stage in 8^ piazza (3’33”), vedendo così perdere la 4^ posizione provvisoria ai danni del compagno Van Beveren nella generale della Dakar 2023 Moto. I due alfieri di Honda hanno 2’30” di vantaggio sul sesto classificato Luciano Benavides, con il quale si giocheranno la medaglia di legno nell’ultimo Stage di domani. Tosha Schareina (4’06”) chiude 9° davanti al due volte vincitore di tappa Ross Branch (4’51”), su Hero. La casa indiana piazza anche Sebastian Bühler 12° (5’07”) e Franco Caimi 13° (7’39”), con il pilota GasGas Daniel Sanders in 11^ piazza (4’59”). Il vincitore dello Stage 12 José Ignacio Cornejo Florimo ha chiuso in 14^ piazza (7’42”), mentre Paolo Lucci è 16° assoluto e 4° in Rally2 (8’59”).

