Dakar 2023 | Moto, Stage 12: Cornejo Florimo vince, Price si prende la leadership

Acuto Honda nella dodicesima tappa della Dakar 2023, categoria moto, con la casa alata che trionfa grazie a Jose Ignacio Cornejo Florimo, alla sesta vittoria assoluta nel Rally Raid più famoso al mondo. Seconda posizione di tappa per Daniel Sanders (GASGAS) mentre Husqvarna fa un passo indietro perdendo tempo sia con Skyler Howes sia con Luciano Benavides. Adesso in testa alla generale c’è Toby Price, arrivato terzo al bivacco di Shaybah.

CORNEJO FLORIMO RISOLLEVA LA SUA DAKAR, TOBY PRICE NUOVO LEADER

La seconda parte della tappa Marathon si è suddivisa in 191 km di trasferimento e 185 di prova speciale, al termine della quale i motociclisti hanno raggiunto il parco assistenza di Shaybah. Il più veloce del dodicesimo stage è stato Jose Ignacio Cornejo Florimo (Monster Energy Honda), transitato sul traguardo con il tempo totale di 1:57.27, riferimento più veloce di quarantanove secondi rispetto a Daniel Sanders. I due motociclisti più rapidi sono riusciti a recuperare qualche minuto sulla testa della corsa, ora occupata da Toby Price (KTM Factory Racing), riducendo il gap a venti e ventitré minuti. In una Dakar caratterizzata da distacchi minimi recuperare è difficile ma sia Cornejo Florimo sia Sanders possono ancora sperare in qualche capovolgimento di fronte nelle due prove restanti.

Chi, invece, rafforza la propria posizione è proprio Toby Price, passato al comando della classifica generale grazie al terzo posto odierno. Il portacolori KTM Factory ha guadagnato circa un minuto su Skyler Howes, uno scarto che ha consentito all’australiano di mettere le mani sul primo posto assoluto. Howes, invece, nella PS12 si è dovuto accontentare del sesto posto a circa tre minuti da Cornejo Florimo e inizierà la tredicesima tappa con ventotto secondi di svantaggio dal capoclassifica.

WALKNER IN TOP5, LUCIANO BENAVIDES LONTANO

Archiviando la tredicesima giornata di gara, Matthias Walkner riesce finalmente a trovare un lato positivo di questa 45esima edizione. Il campione 2018, alfiere ufficiale KTM, ha chiuso il capitolo Marathon con un soddisfacente quarto posto, risultato che migliora – seppur di poco – la difficile avventura dell’austriaco in Arabia Saudita. La quarta piazza odierna consente a Walkner di passare dal decimo al nono posto assoluto, scavalcando un esausto Mason Klein (BAS World KTM), solamente quarantaduesimo.

A chiudere la Top5 della dodicesima tappa troviamo la KTM ufficiale di Kevin Benavides, che regala ventiquattro secondi al compagno e leader Toby Price. Sesto il già citato Skyler Howes, pronto a giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due tappe dopo esser giunto al bivacco dodici secondi prima di Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda), a sua volta davanti alla Hero di Sebastian Bühler per solamente due secondi. L’ottima prova della formazione indiana viene confermata dal decimo posto di Ross Branch, arrivato a Shaybah alle spalle della Honda ufficiale di Adrien van Beveren.

La terza vittoria di ieri ha messo Luciano Benavides in una posizione rischiosa e, aprendo la prova, il pilota Husqvarna ha fatto fatica a tenere il passo degli altri. L’argentino classe 1996 ha quindi terminato la seconda metà della Marathon in dodicesima posizione, perdendo un po’ di vista la leadership della classifica, attualmente distante venti minuti.

In Rally2 Romain Dumontier continua a dominare. Il francese ha messo a referto un quattordicesimo posto che, unito al diciannovesimo di Paolo Lucci, rende ancora più solido il primato di categoria. Alla vigilia del tredicesimo stage il distacco tra Dumontier e Lucci si attesta sui ventiquattro minuti, un bottino che il transalpino dovrà conservare con cura nelle due tappe finali.

