È Sam Sunderland il più veloce ad arrivare a Wadi Ad Dawasir, prendendosi la prima vittoria alla Dakar 2022 Moto nello Stage 8 e la leadership nella generale. L’alfiere GasGas ha letteralmente dominato la tappa, conducendola dal primo all’ultimo Waypoint con un vantaggio consistente sugli avversari. Il marchio spagnolo conquista la seconda vittoria nelle ultime tre tappe, nonostante il ritiro di Daniel Sanders avvenuto nello Stage 7. Il britannico ha chiuso in 3h48’02”, ben due minuti e 53″ davanti al cileno Pablo Quintanilla, che ha sopravanzato Matthias Walkner al km 321, strappandogli così la seconda piazza. L’austriaco su KTM si è piazzato in terza posizione a 4′ 11″ dalla vetta.

LIMITA I DANNI VAN BEVEREN, DISASTRO KEVIN BENAVIDES

In quarta e quinta posizione troviamo la coppia a stelle e strisce formata da Ricky Brabec (Monster Energy Honda) e il sorprendente rookie Mason Klein (Bas Dakar KTM Racing Team) che conquista così la terza top-5 della sua Dakar dopo l’incredibile podio nello Stage 3. La seconda KTM di Toby Price chiude in sesta posizione, pagando 8’39”. È solo 9° l’ormai ex leader della classifica generale Adrien Van Beveren: il pilota Yamaha ha faticato fin dalle prime fasi della tappa, navigando sempre ai margini della top 10. Il francese ha chiuso dietro Luciano Benavides e Joaquim Rodrigues. Joan Barreda Bort chiude al 10° posto. Tappa più che storta per Kevin Benavides: il campione della Dakar in carica chiude solo 13°, pagando così un salatissimo conto di 15′ 02″.

Danilo Petrucci alza leggermente la testa dopo la debacle dello Stage 7: il ternano chiude infatti al 25° posto, pagando 23’54” a Sunderland. Il pilota Tech 3 ha viaggiato per tutta la durata della tappa ai margini dei primi 10, ma al penultimo Waypoint il ternano è sceso vertiginosamente in classifica. Vittoria nella categoria Original by Motul per Benjamin Milot, al secondo successo di tappa di questa edizione.

SUNDERLAND È ANCORA LEADER NELLA GENERALE

Sam Sunderland riporta GasGas in cima alla classifica generale grazie alla vittoria di tappa. Il britannico ora ha un vantaggio di 3’45” su Walkner e di 4’43” sulla Yamaha di Van Beveren. Quintanilla sale al quarto posto, staccato di 5′ 30″, mentre Barreda Bort insegue ad oltre 15′ di distacco. Come detto, sprofonda anche Kevin Benavides, ora 6°. Il rookie Mason Klein si porta in top 10.

CLASSIFICA GENERALE DOPO LO STAGE 8

Valentino Aggio

