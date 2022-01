Dakar 2022 | Moto, Stage 6: tappa fermata dopo 100 km, vince Sanders

La Dakar 2022 prosegue ma la Stage 6 termina in anticipo per motivi di sicurezza. Tappa chiusa al km 100 e vittoria assegnata a Daniel Sanders. Il pilota GasGas agguanta così il terzo successo dall’inizio della competizione e ritorna a sorridere dopo la difficile prova di ieri, interrotta prima del previsto a causa del forte vento e della conseguente scarsa visibilità.

TERRENO NON ADEGUATO: PROVA CONCLUSA DOPO SOLI 100 KM

Anche oggi il programma moto/quad non è stato completato a causa di un terreno decisamente condizionato dal passaggio di auto e camion che ieri hanno seguito lo stesso percorso. Moto e quad hanno percorso solamente 100 km rispetto ai 404 previsti dal programma originale. Questo perché le quattro ruote hanno modificato la superficie nascondendo rocce e altre insidie sotto la sabbia, fattori che hanno messo in crisi i primi piloti partiti per la speciale. Tra i motociclisti più in difficoltà annoveriamo Danilo Petrucci – ieri vincitore – e Ross Branch. L’italiano si è ritrovato a terra dopo un volo spiccato a circa 100 km/h mentre a Branch è andata peggio. Se Petrux ne è uscito con dolori alla testa e al braccio sinistro, Branch ha sofferto un brutto infortunio alla parte destra del corpo venendo poi trasportato in ospedale per ulteriori verifiche. Dopodiché, come riportato da Tiziano Internò (Rally Pov sui social), i piloti delle squadre ufficiali hanno criticato talmente tanto le condizioni odierne da portare la direzione gara a chiudere la Stage 6 prima del previsto.

RISULTATI UFFICIALI IN RITARDO: SANDERS VINCE, SUNDERLAND RESTA LEADER

Tornando ai risultati, la settima giornata della Dakar Moto sorride a GasGas. Come detto Daniel Sanders è ufficialmente il vincitore della speciale numero 6 e Sam Sunderland sigilla la doppietta del marchio spagnolo con il secondo posto. In questo modo Sunderland resta leader della classifica generale mentre Sanders sale in terza piazza direttamente alle spalle di Matthias Walkner, oggi terzo. Marchi diversi ma moto uguali dunque: sul podio della graduatoria assoluta figurano le sole 450 Rally progettate da KTM, il costruttore da battere nella prima metà di Dakar.

La prova speciale vede al quarto posto la Honda di Pablo Quintanilla, seguito a ruota dal compagno di squadra Ricky Brabec. L’esordiente Mason Klein (KTM Bas Dakar) continua a sorprendere e nei 100 km percorsi oggi ha artigliato la sesta posizione di fronte a Stefan Svitko, Adrian Van Beveren, Toby Price e Joaquim Rodrigues, tornato in Top10 con la propria Hero 450. Aprendo la parentesi italiana citiamo la grande prestazione di Paolo Lucci (Solarys Racing), classificatosi in P23 prima del congelamento delle posizioni. Lucci è quindi il migliore tra i piloti italiani, tra l’altro con un distacco di appena sette minuti dal vincitore odierno. Molto indietro Danilo Petrucci (P40), decisamente rallentato dall’incidente di inizio prova.

DAKAR MOTO 2022 | RISULTATI STAGE 6

QUAD: MAKSIMOV VINCE LA SPECIALE PER NOVE SECONDI

La categoria Quad ha vissuto gli stessi problemi delle moto e dopo appena 100 km la giornata si è chiusa ufficialmente. La classifica della Stage 6 vede in testa Aleksandr Maksimov (CHYR Mari) davanti ad Alexandre Giroud (Yamah Racing – SMX – Drag’on) per appena nove secondi. Quest’ultimo mantiene la leadership della graduatoria assoluta con un vantaggio di quasi cinque minuti su Pablo Copetti, oggi solamente quinto.

DAKAR QUAD 2022 | RISULTATI STAGE 6