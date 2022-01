Una prima vittoria incredibile per la Hero di Joaquim Rodrigues, che fa sua la Stage 3 della Dakar 2022. Il portoghese ha preceduto Toby Price sulla KTM ufficiale di poco più di un minuto, terzo l’americano Mason Klein. La generale è ancora in mano alla GasGas di Sam Sunderland.

HERO DEL DESERTO

Questa Stage 3 della Dakar 2022 verrà ricordata soprattutto dalla Hero Motorcorp, che conquista la sua prima vittoria in una tappa della competizione desertica più dura al mondo. Tutto merito di Joaquim Rodrigues, che sfrutta l’errore di Sam Sunderland al 218° chilometro per conquistare il primo iride insabbiato per la casa indiana. In lizza per la conquista della vittoria abbiamo avuto anche Toby Price e Mason Klein, entrambe su KTM, ma il duo arancione si è dovuto accontentare rispettivamente della seconda e terza posizione nella tappa attuale.

LA GENERALE DI SUNDERLAND

Con Rodrigues decisamente attardato nella classifica generale, è ancora di Sam Sunderland e della GasGas la leadership della generale. L’inglese ha solo 4 secondi di vantaggio sul francese Adrien Van Beveren del Monster Energy Yamaha Rally Team, più staccato (1 minuto e mezzo) Matthias Walkner in terza posizione. Degno di Menzione Danilo Petrucci, ripartito oggi dopo il problema alla pompa della benzina della sua KTM e giunto 22° al traguardo a 9 minuti dal vincitore. Per Danilo ormai la classifica non ha più importanza, ma sarà tutta esperienza utile per la prossima Dakar.

QUAD: COPETTI VINCE E VOLA IN CLASSIFICA

Nei Quad è dello statunitense Pablo Copetti la vittoria dello Stage 3 della Dakar 2022. Copetti ora è leader di classifica, aiutato sicuramente dal ritiro del lituano Kancius con problemi meccanici al mezzo. Alla chiusura della tappa erano 2’04” le lunghezze di distacco dal francese Giroud, che aumentavano a 4’14” sull’argentino Andujar. Ora Copetti guida la generale con ben 15’29” di vantaggio su Giroud e 29’12” su Maksimov.

PRONTI PER LA STAGE 4

Terminata la Stage 3 della Dakar 2022, i piloti al bivacco si stanno rifocillando in vista per la tappa di domani. Si va a sud della capitale Riyadh per la speciale più lunga del rally, ben 465 KM + 242 KM di collegamenti. La prima parte sarà composta da un tratto veloce di quasi 200 KM, per poi passare a dune sabbiose di varie dimensioni e concludere con il finale roccioso della tappa. Sarà la speciale più completa e faticosa della settimana, vedremo quanta selezione applicherà ai partecipanti.

Alex Dibisceglia

