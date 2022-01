Dakar 2022 | Moto, Stage 2: Joan Barreda trionfa, Sanders perde terreno

Il terzo giorno della Dakar 2022 premia Joan Barreda Bort, vincitore della Stage 2 davanti a Sam Sunderland e Kevin Benavides. Barreda regala così il primo successo a Honda nella 44^ edizione del Rally-Raid più celebre al mondo, superando indenne i 230 km di trasferimento e, soprattutto, la prova speciale di 338. Lo spagnolo ha chiuso il percorso con il tempo di 3 ore, 31 minuti e 20 secondi portando a casa il successo numero 27 nella sua lunga carriera nella Dakar. Giornata difficile invece per Daniel Sanders (GasGas Factory), vincitore della prime due tappe, fuori strada al km 150 e in ritardo di 24 minuti rispetto al vincitore Barreda. Nell’articolo dedicato abbiamo parlato di Petrucci, purtroppo costretto a chiudere in anticipo la prova speciale odierna.

Il podio di giornata è stato completato da Sam Sunderland (GasGas Factory), giunto davanti Kevin Benavides (Honda Factory) per un soffio: il britannico ha, infatti, battuto il campione in carica di 21 secondi ed ha artigliato la vetta della classifica assoluta. Nonostante il secondo posto mancato, Benavides può definirsi finalmente soddisfatto dopo la tappa opaca di ieri. Grazie alla prestazione nello Stage 2 l’argentino recupera molto terreno nella generale e ritorna nella zona che conta.

Quarta posizione ottenuta da Skyler Howes (Husqvarna Factory), giunto al bivacco di fronte a Toby Price (KTM Factory) e Joaquim Rodrigues, pilota portoghese capace di infilarsi tra i costruttori più importanti in sella alla Hero 450. Settimo posto per il veterano Stefan Vitko (KTM Team Slovnaft), arrivato davanti alla coppia Yamaha Factory costituita da Adrien van Beveren e Andrew Short. Attualmente la classifica delle prime dieci posizioni è completata da Aaron Mare, secondo pilota in gara con Hero Motorsport.

DANIEL SANDERS SI PERDE E REGALA MINUTI PREZIOSI AI RIVALI

Come anticipato nel primo paragrafo, il terzo giorno è stato molto difficile per l’ex capo-classifica Daniel Sanders. L’australiano è uscito dal percorso al km 150 perdendo tempo prezioso e chiudendo la prova a 25 minuti da Barreda. Stesso errore nel medesimo punto per Matthias Walkner che, tuttavia, ha recuperato la strada corretta più velocemente. L’austriaco è attualmente quattordicesimo nella classifica odierna con un gap di circa 15 minuti dal leader. Tanta fatica anche per Ricky Brabec e Pablo Quintanilla: Brabec non è andato oltre il quindicesimo posto e nella generale il suo ritardo arriva vicino all’ora mentre Quintanilla ha chiuso lo Stage 2 in P26 ma, grazie ad un buon inizio, rimane vicino alla Top5 nella classifica assoluta.

DAKAR MOTO 2022 | CLASSIFICA STAGE 2 DAY 3

DAKAR MOTO 2022 | CLASSIFICA ASSOLUTA AL TERZO GIORNO

Quella di oggi sarebbe dovuta essere una tappa Marathon ma a causa della forte pioggia caduta ad Al Artawiya l’organizzatore ha deciso di trasformare la prova in un tappa tradizionale. Spostata la destinazione, i piloti di ogni categoria hanno trovato la classica assistenza al bivacco di Al Qaisumah e non dormiranno in una tenda come previsto in precedenza. Domani si ripartirà per un viaggio costituito da 187 km di trasferimento e ben 368 di speciale.

Matteo Pittaccio