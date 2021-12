Tra pochi giorni avrà inizio la 44^ edizione della Dakar Rally, competizione in cui troveremo le due ruote al centro dell’attenzione. Il viaggio dei 143 motociclisti partirà sabato 1° gennaio con il prologo Jedda – Ha’il, tappa costituita da 595 km di trasferimento e 19 di prova speciale. L’interesse verso la classifica moto è quanto mai alto soprattutto considerando il debutto dell’ex MotoGP Danilo Petrucci, pronto a sfidare l’ostile territorio saudita in sella alla KTM 450 Rally Tech3 Factory. Il 31enne ternano ha dunque ritrovato una destinazione consona alla sua intensa passione per lo sterrato ma il Covid-19 potrebbe fermarlo. Pochi minuti fa, infatti, Petrucci è risultato positivo al primo tampone. Il portacolori KTM Tech3 dovrà sperare quindi in un secondo test negativo per poter essere ammesso alla competizione.

Occhi puntati su Kevin Benavides, vincitore lo scorso anno con Honda HRC. L’argentino ha però abbandonato il progetto della casa alata per sposare la causa KTM, costruttore con cui ha già iniziato a correre nel Rally del Marocco, evento vinto da Pablo Quintanilla. Qualche infortunio di troppo potrebbe aver rallentato la preparazione del campione moto in carica, anche se i parecchi km percorsi durante gli allenamenti pre-Dakar fanno pensare ad una forma quasi ottimale. A correre con KTM saranno anche Toby Price – due volte campione ritiratosi lo scorso anno nella nona tappa – e Matthias Walkner, pronto a correre l’ottava Dakar in carriera.

Procedendo in ordine numerico citiamo Ricky Brabec, rimasto pilota HRC. La casa giapponese avrà inoltre un nuovo pilota su cui contare: l’addio di Kevin Benavides ha portato Honda verso Pablo Quintanilla, che dopo ben sei anni di collaborazione con Husqvarna ha colto l’opportunità di correre per il team campione in carica. La CRF450 Rally sarà guidata anche da José Ignacio Cornejo Florimo e Joan Barreda Bort.

DAKAR RALLY 2022 | IL PERCORSO UFFICIALE

Annoveriamo la presenza di un nuovo marchio, GAS GAS, attualmente branchia di KTM. L’azienda spagnola ha già debuttato in Moto3 nel 2021 con moto austriache annunciando la partecipazione in Moto2 nel 2022. KTM è così riuscita a coinvolgere GAS GAS anche nella Dakar, competizione in cui Sam Sunderland e Daniel Sanders guideranno in sella alle KTM 450 Rally con i colori del marchio iberico. Tra gli altri costruttori affiliati alla casa di Mattighofen c’è la già citata Husqvarna, pronta a combattere schierando due 450 su base KTM. L’americano Skyler Howes e l’argentino Luciano Benavides sono i piloti scelti per rappresentare il marchio svedese in terra saudita.

Tornando in Giappone citiamo lo squadrone ufficiale Yamaha, decisa a rifarsi dalla delusione della passata edizione. A rappresentare il costruttore nipponico saranno Ross Branch, al quarto anno nella Dakar, Andrew Short (non proprio contento dell’ultima uscita ufficiale nella Abu Dhabi Desert Challenge) e Adrien Van Beveren. Quest’ultimo è reduce da quattro ritiri consecutiva: il suo miglior risultato risale ancora al 2017, quando chiuse la competizione al quarto posto.

Per quanto concerne i motociclisti italiani sono da notare i debutti di Paolo Lucci e Leonardo Tonelli. Il primo è un grande esperto di sterrato e partecipante nella Africa Eco Race. Tonelli, invece, ha conquistato l’accesso alla competizione vincendo il trofeo Road To Dakar nel campionato italiano. Da non sottovalutare Franco Catanese, iscritto alla sua sesta Dakar con RS Moto Honda. Seconda volta in Arabia Saudita per Giovanni Stigliano, ritirato lo scorso anno mentre correva con una Yamaha 450 nella categoria Original. Parteciperanno alla 44^ Dakar anche Lorenzo Piolini, Giovanni Gritti, Domenico Cipollone e Lorenzo Maria Fanottoli.

ORIGINAL BY MOTUL | LA SFIDA DELLE SFIDE

Come da tradizione, tra le moto spicca la categoria Original by Motul. Questa classe racchiude la sfida più pura di un rally raid: si corre senza assistenza, si fa tutto da soli o quasi e si passano due settimane infernali con l’obiettivo di raggiungere il traguardo tutti interi. In questa particolare competizione gli occhi sono puntati sul vincitore dello scorso anno Arunas Gelazninkas, ancora a bordo dell’Husqvarna 450. Attenzione però agli italiani: tra le nostre file troveremo Cesare Zacchetti (KTM #55, 7° nel 2021, miglior italiano) e Tiziano Internò, intervistato dalla nostra redazione nel gennaio scorso (Husqvarna #73). Non sarà nella Original il grande Franco Picco, inserito nella classe Legend in occasione della sedicesima Dakar della carriera.

QUAD | 21 ISCRITTI TOTALI, TUTTI CONTRO MANUEL ANDUJAR

Passando ai Quad non si può che dare come favorito Manuel Andujar, vincitore della Dakar 2021. L’argentino dovrà comunque stare attento agli avversari, tra cui spicca Giovanni Enrico, 2° nell’edizione passata con due vittorie di tappa. Non compare invece Rafal Sonik: il polacco ha chiuso al 3° posto la scorsa Dakar Quad decidendo di saltare l’edizione che partirà tra pochi giorni. Assente anche il vincitore del 2019 Nicolás Cavigliasso.

Matteo Pittaccio

