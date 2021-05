E’ stato svelato ufficialmente il percorso del Rally Raid Dakar 2022. L’edizione numero 44 del rally più famoso del Mondo prenderà infatti il via ancora una volta dall’Arabia Saudita il 2 Gennaio dopo la classica giornata di prologo, e si chiuderà il 14 dello stesso mese.

NOVITA’

Una novità importante della Dakar 2022 rispetto agli anni passati riguarda la competizione in se, poiché non ci saranno partenza ed arrivo nella stessa città. Si parte da Ha’il e si arriva a Jeddah, con in mezzo una giornata di pausa a Riyadh. Dettagli più approfonditi sulle tappe però verranno pubblicati a Novembre. C’è però un altra novità che riguarda i centauri: viene introdotto infatti il roadbook elettronico, che lo scorso anno era stato adottato soltanto nelle altre categorie. Dal 2022 invece sarà a disposizione anche sulle due ruote e sui quad, ma soltanto per i piloti Elite.

PERCORSO

Si va verso sud-est con una prima parte suddivisa in tre tappe (compresa una Marathon) nel “Quartiere Vuoto”. Parliamo di Rub’ al Khali, ovvero il deserto di sabbia più grande al mondo con 650.000 km² che copre buona parte della penisola arabica.

Si va quindi a gareggiare all’interno di questa zona per alcuni giorni. Sarà sicuramente una bella sfida per team, per i piloti e per i mezzi, che dovranno affrontare una distesa di dune in una regione desertica veramente enorme. Successivamente il percorso tornerà ad essere più classico ma sicuramente non meno ricco di sfide e di dune, che in questo tracciato la faranno da padrone rispetto alla passata edizione.

DICHIARAZIONI

“C’è sempre una storia da raccontare quando si prepara una Dakar. Quando non abbiamo potuto avere due o tre Paesi, abbiamo pensato cosa facciamo? Ho ascoltato le persone del luogo e mi hanno detto che c’erano molte rocce, ma che mancavano le dune… Così abbiamo deciso di partire da Ha’il che ci permette di iniziare con una gara sabbiosa senza polvere, dove i piloti possono sentirsi al loro agio sin dalla partenza ma senza rinunciare alla difficoltà che questo percorso offre”. Queste le dichiarazioni di David Castera, Race Director della Dakar.

ISCRIZIONI

Il 17 maggio scatteranno ufficialmente le iscrizioni all’edizione 2022 della Dakar.

Giacomo Da Rold

Leggi anche: RUOTE COPERTE NEWS | LE ULTIME DA TCR, NASCAR E GT WORLD CHALLENGE