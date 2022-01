Vittoria numero 40 per Carlos Sainz, la prima in questa Dakar 2022, nella tappa che partita da Al Qaisumah dopo oltre 255 km (ridotti rispetto alla distanza prevista), ha riportato la carovana nella cittadina della provincia orientale dell’Arabia Saudita. Seconda posizione per il sudafricano Lategan, in testa per gran parte della tappa, mentre ha chiuso terzo il Re della Dakar Stéphane Peterhansel.

Giornata storta per il leader della generale Nasser Al-Attiyah, solo 8° e a oltre 5 minuti dal leader, su cui pende una possibile squalifica dopo che i controlli al termine della Stage 2 hanno evidenziato lo scollegamento della scatola nera della Toyota del qatariota. Piccolo sorriso il crollo di Sebastien Loeb, suo principale inseguitore, 26° e con un ritardo di 37′ nella generale.

PRIMA STORICA PER AUDI

Ma la notizia di giornata è la vittoria di Carlos Sainz. Non tanto per l’affermazione dell’esperto pilota spagnolo, ma bensì perchè la prima per una vettura elettrica in questa competizione. Ma la giornata non è stata tutta rose e fiori per l’iberico che, fino alla fine, ha dovuto fare i conti con un Henk Lategan mai domo, arrivato con meno di 40″ al traguardo. La giornata storta di Al-Attiyah ha permesso all’Audi di Sainz di recuperare diversi minuti dalla vetta anche se il ritardo è rimasto oltre le due ore.

GIORNATA STORTA PER LOEB

Se l’attuale leader della generale non sorride, chi piange è Sebastian Loeb. Dopo aver vinto la tappa di ieri, al francese ne sono capitate di tutti i colori con ben due forature e con uno svantaggio dalla vetta che è progressivamente aumentato fino a raggiungere gli oltre 33′ di ritardo.

TRA I CAMION VINCE SOTNIKOV

Nella gara riservata ai camion vittoria per Dmitry Sotnikov, con il campione in carica che ha preceduto di 42 secondi Eduard Nikolaev e Andrey Karginov. Nella generale è il vincitore 2021 a prevalere sul trionfatore del 2020 per appena 1′ e 10″.

STAGE 4: AL QAISUMAH – RIYADH

La quarta tappa porterà la carovana verso la capitale, Riyadh. Il percorso è ancora composto da dune di varie dimensioni, per poi passare alle piste rocciose, per un totale di 465 km.

Vincenzo Buonpane