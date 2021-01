Una Dakar 2021 che nel settore moto non trova pace, ed anche nello Stage 3 che parte e torna a Wadi Ad Dawasir nuovo cambio alla vetta con Skyler Howes, ora leader della generale, e Price vincitore. Le Honda subiscono più di 20’ dal conquistatore della KTM, Husqvarna vicina alla vetta con De Soultrait

IL DESERTO NON CONOSCE PADRONI

Le prime due tappe della Dakar 2021 per le moto hanno visto un avvicendarsi di leader che pagavano pesanti dazi l’un l’altro, e lo Stage 3 di Wadi Ad Dawasir conferma questo trend con la vittoria di Toby Price. A stupire però è soprattutto il ritardo che le Honda del team Monster Energy (partite come apripista visto il risultato di ieri) hanno incassato in questa terza sessione: Joan Barreda, vincitore dello Stage 2, subisce 24’49” da Price, Ricky Brabec limita i danni a 21’39”.

KTM SI, MA NON QUELLA PREVISTA

È quindi Toby Price a vincere questa tappa con buon margine sui contendenti, ma non sufficiente a riportarlo in cima alla lista generale. Quel posto per ora è appannaggio di un’altra KTM, quella di Skyler Howes, che a suon di posizioni in media classifica e di costanza di rendimento si è portato fino alla voce di apripista! Seconda posizione di tappa per Kevin Benavides (e seconda piazza anche nella generale), con la sua Honda distante solo 1’16” dalla KTM dell’australiano, terzo Walkner con la seconda KTM Red Bull. Quinta posizione per Sunderland davanti alla Husqvarna di De Soultrait, ora terzo nella generale.

QUARTA TAPPA DI TRANSIZIONE

Domani parte lo Stage 4, da Wadi Ad-Dawasir fino a Riyadh. Saranno 476 km di cui 337 di speciale, e sarà in assoluto la tappa più lunga di tutta quanta quest’edizione della Dakar 2021 per le Moto, con Price che necessita il risultato. La tappa di per se non dovrebbe risultare difficile ma la lunghezza in questi casi crea distrazione, mentre i piloti non possono permettersi nemmeno un errore. Domani vedremo la nuova situazione della classifica generale.

Alex Dibisceglia