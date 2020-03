In seguito al nuovo decreto che ha imposto misure ancora più stringenti volte a prevenire la diffusione del Coronavirus, ACI Sport ha emanato in data odierna le decisioni inerenti la pratica dell’automobilismo sportivo ed agli ambiti ad esso collegati. Sono quindi sospese sino al prossimo 3 Aprile tutte le gare, ma anche qualsiasi attività riconducibile al mondo del motorsport. Di conseguenza, slitta anche il termine ultimo per il rinnovo dei Passaporti Tecnici, ora fissato per il prossimo 1° Luglio.

L’Italia si trasforma interamente in “zona rossa” e, di conseguenza, anche il mondo del motorsport sospende qualsiasi attività. In base, infatti, al DCPM del 9 Marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, ACI Sport ha confermato lo stop a tutte le attività, in conformità a quanto indicato dal CONI.

LE DECISIONI

Questi sono quindi i provvedimenti presi dalla Federazione:

1. La sospensione di tutte le gare di ogni disciplina dell’automobilismo sportivo su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile, e di tutte le attività di qualsiasi livello riconducibili al mondo del motorsport in ambito ACI Sport*.

*Sono sospese ad esempio, in maniera puramente esemplificativa ma non esaustiva, le attività inerenti alla Giustizia Sportiva, al Rilascio e Rinnovo delle Licenze e dei Passaporti Tecnici, agli incontri di gruppi di lavoro, commissioni, i corsi per i commissari di percorso e per la preparazione di altre figure.

2. Nel contempo dà mandato al Direttore Centrale di ACI Sport di mettere a punto, insieme ai vari Presidenti di Commissione un calendario che preveda il recupero delle varie gare.

3. In questo nuovo calendario verrà data priorità di posizionamento in base alle seguenti titolazioni. Gare valide per i vari Campionati Italiani, Gare di Trofeo, Gare di Coppa, altre gare anche con titolazioni Internazionali

PASSAPORTI TECNICI

Oltre alle decisioni sopra citate, ACI Sport ha reso noto di aver prorogato i termini per il rinnovo dei Passaporti Tecnici. La scadenza precedente, fissata per il 31.12.2019, è quindi slittata al prossimo 1° Luglio 2020.

Marco Privitera