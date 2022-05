Doppietta al CIV Supersport per Massimo Roccoli, che in Gara-2 a Vallelunga riesce a piegare Ottaviani proprio sulla linea del traguardo. Più attardato Mercandelli, che ha commesso un errore durante le ultime battute della gara

ROCCOLI DOCET

Massimo Roccoli conquista anche Gara-2 e va via dal CIV a Vallelunga con il punteggio pieno in Supersport. Grazie al doppio 25 conquistato a Roma, Massimo vola in campionato e si porta in testa su Valtulini anche grazie alla caduta di Spinelli, che quindi non insedia la testa della classifica. Prima doppietta del 2022 per Roccoli, che recupera la prestazione grigia di Misano e dimostra ancora una volta che la sua esperienza, anche in una nuova Supersport, conta tanto.

MERCANDELLI SBAGLIA MA ARRIVA

Non sarebbe stato facile per Roccoli vincere, ma Mercandelli evidentemente in questo weekend non è in perfetta forma. Dopo il rovinoso high-side del sabato, Roberto ha commesso un altro errore proprio nelle battute finali della gara, perdendo la leadership della corsa e terminando terzo. A competere con Roccoli si è trovato Luca Ottaviani, che viene battuto per soli 0,72 secondi. Top5 per Matteo Ciprietti, migliore delle Ducati, e per Stefano Valtulini, che difende la seconda posizione in campionato.

600CIV: DUELLO ZANNONI BUSSOLOTTI

Appena al limite della top10 troviamo i primi piloti della 600CIV, categoria interna alla Supersport composta dalle 600 dell’anno scorso. Qui la battaglia è tra Bussolotti e Zannoni, con Bussolotti che in questa Vallelunga Supersport 2022 del CIV è stato decisamente più competitivo, soprattutto in gara-2 dove ha staccato Kevin per la nona piazza di 6 secondi. Podio anche per Emanuele Pusceddu, altri sei secondi di distacco dal competitor diretto Zannoni.

CIV 2022 SUPERSPORT VALLELUNGA – GARA-2

Photo by Bonora Agency

Alex Dibisceglia

