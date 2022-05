Una Gara-1 mozzafiato e dal tempo incerto, con Massimo Roccoli che riesce a spuntarla su Matteo Patacca all’ultimo giro del CIV Supersport a Vallelunga. Terza piazza per Luca Ottaviani, ma grande spavento per Mercandelli lanciato in high side dalla sua Yamaha

QUANDO UNO HA ESPERIENZA…

E Massimo Roccoli l’esperienza l’ha dimostrata tutta, in questa Gara-1 del CIV Supersport a Vallelunga. Per Roccoli una vittoria ottenuta all’ultimo giro ed all’ultima curva, la Roma, proprio a discapito di Matteo Patacca. La Ducati di Matteo non è riuscita a difendersi allargando la traiettoria e regalando a Roccoli la prima vittoria per la middle class in questo weekend di Vallelunga.

CHE PAURA ROBERTO!

Uno degli eventi più spaventosi è capitato proprio a Roberto Mercandelli, autore di una caduta spaventosa a metà gara con Nicholas Spinelli che è riuscito a malapena ad evitarlo. Questo è costato molto tempo a Spinelli, perdendo quindi il contatto con la testa della corsa. Per Mercandelli invece nessun danno fisico, sarà regolarmente al via di Gara-2 domani in quel di Vallelunga.

BUSSOLOTTI MIGLIORE DEL CIV SSP

Chiude il podio della categoria nuova della Supersport Luca Ottaviani, sempre con Yamaha. Per quanto riguarda la “vecchia” Supersport, la vittoria va a Marco Bussolotti, in sesta posizione nella generale. Completano il podio della seconda categoria Kevin Zannoni, ottavo ma a lungo nelle posizioni di vertice, ed Emanuele Pusceddu che termina in nona piazza. Una top-10 monopolizzata da Yamaha e Ducati, mentre il campione in carica Davide Stirpe con la MV Agusta F800RR arriva solo dodicesimo. Seconda gara domani alle ore 16:30

CIV SUPERSPORT VALLELUNGA 2022 – GARA-1

Foto Bonora Agency

Alex Dibisceglia

