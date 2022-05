Una Gara-1 del CIV SBK a Vallelunga condotta e dominata integralmente da Michele Pirro, che a Roma ha fatto la differenza in modo incredibile. Canepa con la Yamaha chiude secondo su un Alessandro Delbianco un po’ in difficoltà

AO, SO MICHELE!

Con accento romanaccio finto, ma sicuramente Michele Pirro potrebbe essere naturalizzato a Roma dopo questa prestazione. Per Pirro dominio assoluto nel CIV SBK in quel di Vallelunga, con una gara che non ha lasciato spazio a repliche da parte di nessuno. Un vantaggio accumulato che già nel quinto giro superava i cinque secondi dagli inseguitori, che hanno potuto solamente osservare il “Poliziotto Volante” andare a vincere in solitaria. Con la media di passo sul 36 alto per i primi 12 giri, gli avversari dovranno fare qualcosa in vista di Gara-2 domani.

CANEPA, CHE RECUPERO

Per la seconda posizione la sfida si è accesa dopo la metà gara, con Alessandro Delbianco che non è riuscito a mantenere il distacco creato nei primi giri. “DB” ha subito quindi il recupero del gruppo di Canepa, Mantovani e Krummenacher, con il genovese che alla fine è riuscito ad avere la meglio. Per Niccolò quindi si mantiene la testa della classifica proprio su Pirro, ma per domani la Yamaha deve dare qualcosa in più per poter evitare un’altra fuga solitaria di Michele Pirro. Quarta piazza per Andrea Mantovani, che è riuscito a difendere la posizione sulla seconda Yamaha condotta da Randy Krummenacher.

LONTANI GLI ALTRI

Ben più distanti gli altri componenti della griglia, con Luca Vitali in coda a questo gruppo ma penalizzato di 3 secondi per track limits. Settima piazza per Ferroni con la seconda Honda, seguito in Top10 da Vietti, Manfredi e Santoro. Chiudono la classifica Giacomazzo, Filla, Morais e Sconza, caduto al primo giro di gara fortunatamente senza conseguenze fisiche. Per la SBK appuntamento domani alle ore 15:00.

CIV SBK VALLELUNGA – CLASSIFICA GARA-1

Foto Bonora Agency

Alex Dibisceglia

