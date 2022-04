E’ il CIV SS il primo vero confronto per la nuova era della Supersport, a vincerlo è Stefano Valtulini con la Yamaha R6 del team Gomma Racing in volata sulla Panigale V2 del Barni Spark Racing Team di Nicholas Spinelli. Un duello durato tutti e quattordici i giri di gara che ha coinvolto anche il veterano della 600 Massimo Roccoli e Luca Ottaviani. Nella 600 base vittoria per Kevin Zannoni davanti a Marco Bussolotti e Armando Pontone.

NUOVO REGOLAMENTO STESSO SPETTACOLO

Il CIV ha portato al debutto in una gara di velocità il nuovo regolamento Supersport Next Gen. Lo ha fatto permettendo ai team di scegliere se competere con il regolamento del mondiale o con il “vecchio” dei 600 del CIV. La differenza tanto temuta da tutti in favore della Panigale V2 non si è vista, anzi, nella volata finale è stata la Yamaha di Stefano Valtulini ad imporsi sulla Panigale V2 di Nicholas Spinelli. Terza piazza per Massimo Roccoli che nonostante la carta d’identità reciti 1984 come anno di nascita continua a tenere testa a tutti i giovani che passano nel CIV. Lui stesso scherzando dopo il podio ha detto di non chiedergli se sarà l’ultima stagione perché che finché farà podi non smetterà. Il podio è arrivato dopo una lunga battagli a con Luca Ottaviani passato al “Carro” proprio all’ultimo giro.

Quinta piazza per Kevin Zannoni, primo tra i seicentisti, con regolamento “vecchio“. Il due volte campione italiano CIV Moto3 ha lottato nelle prime fasi di gara per la vittoria assoluta ma si è poi dovuto accontentare della quinta piazza. Sesto Matteo Ferrari con la seconda delle Panigale V2 al traguardo. Il campione del mondo MotoE 2019 dopo un ottimo start non è riuscito a tenere il ritmo del gruppetto di testa migliorando comunque la sua posizione di partenza. Settimo Simon Jespersen, il danese con esperienza anche nel WorldSSP sulla Panigale del team Schacht Racing by Barni all’esordio al CIV ha ben figurato. Ottavo Mattia Casadei sulla Yamaha del team Rosso Corsa davanti a Marco Bussolotti, secondo dei piloti con regolamento CIV. Chiude la top10 Matteo Patacca sulla Ducati del team Renzi Corse.

Mathias Cantarini

Foto Bonora Agency