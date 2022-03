A pochi giorni dal via del CIV sono state pubblicate le entry list delle cinque categorie della serie tricolore. Diciotto piloti al via della classe SBK con nomi di caratura internazionale pronti a sfidare l’otto volte campione italiano Michele Pirro. Da Alessandro Del Bianco a Niccolò Canepa passando per Randy Krummenacher, Sharidan Morais e Danny Webb. Trentatre piloti al via della nuova Supersport e Next Gen con il campione Davide Stirpe che correrà con la nuova MV Agusta F3 800. Nella nuova Moto3 motorizzata dal monocilindrico 450 Yamaha in via diciannove giovanissimi talenti.

Sabato a Misano scatta il primo round del CIV 2022, la serie tricolore ritrova finalmente il pubblico che potrà riempire le tribune del “Marco Simoncelli”. Oltre al pubblico il CIV riabbraccia oltre 130 piloti divisi in cinque categorie pronti a lottare per conquistare la tabella tricolore.

SBK, SEMPRE PIU’ INTERAZIONALE

La classe SBK diventa sempre più folta non solo per numero di piloti ma anche per il numero di case coinvolte che salgono a sei. Michele Pirro (Barni Spark Racing Team, ndr) da campione in carica dopo le undici vittorie su dodici gare cercherà di difendere il titolo da una griglia che è sempre più agguerrita. Il vicecampione 2021 Alessandro Del Bianco cercherà di strappare lo scettro al collaudatore Ducati MotoGP dopo esser passato da Honda alla Aprilia del team Nuova M2 Racing. Conferma la sfida a Michele Pirro anche Lorenzo Zanetti sempre sulla Panigale V4R dell’amico Luca Conforti. Accanto a “Zorro” sulla seconda moto del team Broncos ci sarà Andrea Mantovani che torna nel CIV dopo l’esperienza in MotoE. Il team Nuova M2 Racing oltre a Del Bianco schiererà il giovane Alex Bernardi e Doriano Vietti Ramus, fratello del leader della Moto2 iridata Celestino.

Quattro Honda al via, la più quotata è quella di Luca Vitali (cinque podi lo scorso anno, ndr) che negli scorsi giorni ha lasciato i test a Misano per correre a discutere, con successo, la tesi di Laurea. DMR Racing riparte da Flavio Ferroni e Matteo Giacomazzo mentre The Black Sheep Team porterà in pista Agostino Santoro che passa alla moto della casa alata dopo gli ultimi anni passati sulla Panigale. Yamaha schiererà una coppia di pezzi da novanta come Niccolò Canepa (già wildcard lo scorso anno con un podio al Mugello, ndr) e Randy Krummenacher sulle R1 del Keope Motor Team, Speed Action schiererà invece il giovanissimo Gianluca Sconza.

Nel CIV debutta anche Kawasaki, purtroppo non ci sarà Samuele Cavalieri, nostro ospite a Motorbike Circus settimana scorsa (trovate qui la puntata). Al suo posto a causa dell’infortunio riportato a Cremona ci sarà Sharidan Morais. Il sudafricano ha un curriculum di tutto rispetto con esperienze nel WorldSBK e WorldSSP oltre che qualche gara in Moto2 e nell’EWC. Infine ecco anche Suzuki che purtroppo come Kawasaki perde il proprio titolare Kevin Manfredi a causa di un infortunio riportato durante i test MotoE di Jerez ed al suo posto debutterà un altro volto noto del paddock delle derivate di serie: Danny Webb. L’inglese che dopo diversi anni tra la 125 e la Moto3 è passato alle derivate di serie con belle gare in WorldSSP e nelle corse su strada oltre che un podio al Bol d’Or 2017.

SS & SS NG, CACCIA APERTA A STIRPE

Il CIV apre le porte alle nuove Supersport Next Gen, lo farà però separando le classifiche. Avremo quindi due campioni Supersport, uno tra i 600 ed uno tra le Next Gen. Tra le 600 occhi puntati su Roberto Mercandelli, vicecampione 2021 che tenterà nuovamente l’assalto al titolo con la R6 del team Rosso e Nero. Attenzione però anche a Massimo Roccoli che rilancia l’assalto con la Yamaha del team Promodriver. Vi abbiamo presentato nei giorni scorsi anche l’Axon Seven Team che con Marco Bussolotti cercherà di conquistare il titolo 2022. Occhio anche a Kevin Zannoni e Mattia Casadei, due giovani che dopo le esperienze in Moto3 l’anno scorso hanno debuttato con le 600 ed hanno subito ben figurato. Rilancia il team Gomma Racing con due piloti di assoluta esperienza come Stefano Valtulini e Michael Canducci.

Tra le Next Gen troviamo il campione in carica 2021 Davide Stirpe che dalla F3 675 passerà alla F3 800. Tra i favoriti anche Matteo Ferrari, un pilota ancora giovane ma che non ha bisogno di presentazioni. Il riminese correrà con la Panigale V2 del team Toccio Racing e cercherà di conquistare il titolo tricolore dopo che ha dovuto arrendersi a Michele Pirro nel 2018 solo all’ultima gara. Occhio anche a Matteo Patacca, un podio per lui lo scorso anno in Supersport e quest’anno al via anche lui con la Panigale V2.

DICIANNOVE PILOTI IN MOTO3, GRIGLIA PIENA IN SS300

Le categorie leggere del CIV premiano la linea verde con tantissimi piloti iscritti, diciannove nella nuova Moto3 che passa ai prototipi motorizzati Yamaha 450cc. Anche la PreMoto3 avrà al via diversi piloti impegnati anche in altre competizioni internazionali come l’European Talent Cup. Riempie invece la griglia la SS300 dove troviamo ancora il campione italiano in carica Matteo Vannucci.

